Στην πρώτη εφαρμογή του θεσμού της ποινικής διαπραγμάτευσης σε υπόθεση που αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε δικαστήριο, στο πλαίσιο εκδίκασης δικογραφίας με 32 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις συνολικού ύψους άνω των 250.000 ευρώ κατά την περίοδο 2016–2018, αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές κατηγορίες.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, επτά κατηγορούμενοι ζήτησαν τον διαχωρισμό της δίκης και την υπαγωγή τους στη διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, αφού προηγουμένως επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το ποσό των 165.000 ευρώ που είχαν λάβει.

Σε βάρος τους είχαν ασκηθεί διώξεις, κατά περίπτωση, για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ψευδή βεβαίωση.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημά τους, διαχώρισε τη δικογραφία ως προς τους επτά κατηγορούμενους και επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη φυλάκισης, με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, διατάχθηκε η δήμευση ποσού 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώτου κατηγορουμένου, ενώ για τους υπόλοιπους προβλέφθηκε η αποδέσμευση των λογαριασμών τους μετά την τελεσιδικία της υπόθεσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη ποινική διαπραγμάτευση



Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την πρώτη ποινική διαπραγμάτευση σε υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και, κατ’ ουσίαν, συνδέεται με αποδοχή των πραγματικών περιστατικών και επιστροφή των παράνομα καταβληθέντων ποσών.

Η δικογραφία αφορά αγροτικές ενισχύσεις που φέρεται να καταβλήθηκαν βάσει ψευδών δηλώσεων για εκτάσεις και δραστηριότητες κατά την τριετία 2016–2018. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούσε τον Οργανισμό, η οποία ολοκληρώθηκε έπειτα από εκτεταμένες και πολυετείς έρευνες και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη πριν από μερικά χρόνια.

Η διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους, με το δικαστήριο να διακόπτει τη συζήτηση της υπόθεσης και να την προσδιορίζει για τις 5 Φεβρουαρίου, λόγω έλλειψης συνηγόρων υπεράσπισης για πέντε εξ αυτών. Για τον λόγο αυτό διορίστηκαν αυτεπαγγέλτως συνήγοροι από τον κατάλογο Νομικής Βοήθειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, προβάλλοντας ισχυρισμούς περί αοριστίας και ακυρότητας του κατηγορητηρίου.

