Με έντονες τοποθετήσεις και αιχμηρό λόγο σχολίασε ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τις εξελίξεις στη δίκη για την υπόθεση revenge porn, η οποία διεκόπη και αναμένεται να συνεχιστεί σε επόμενη ημερομηνία. Ο γνωστός ποινικολόγος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου, αναφερόμενος στη στάση των δύο κατηγορουμένων, την οποία χαρακτήρισε προκλητική και πλήρως στερούμενη μεταμέλειας.

Όπως τόνισε, οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη διαρροή του επίμαχου βίντεο στο διαδίκτυο εξακολουθούν να εμφανίζονται ως… θύματα, προβάλλοντας μάλιστα τον ισχυρισμό ότι από το συγκεκριμένο υλικό η Ιωάννα Τούνη ωφελήθηκε, καθώς αυξήθηκε εντυπωσιακά ο αριθμός των διαδικτυακών της ακολούθων. «Αναρωτιέμαι αν πρέπει τελικά να ζητήσει συγγνώμη η κυρία Τούνη, επειδή εκείνοι θεωρούν πως είναι τα θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους επιχειρήματα προκαλούν αγανάκτηση.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, η υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων βασίζεται σε ισχυρισμούς που, όπως είπε, «ξεφεύγουν από τα όρια της λογικής». Ειδική αναφορά έκανε στο γεγονός ότι οι ίδιοι υποστηρίζουν πως ο ένας εκ των κατηγορουμένων δεν γνώριζε ότι βιντεοσκοπείται κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. «Αν αυτά υιοθετηθούν από το δικαστήριο, τότε θα έχουμε μια πρωτοφανή απόφαση», σημείωσε, προσθέτοντας πως στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ο κατηγορούμενος να κοιτάζει δύο φορές προς την κάμερα και να χαμογελά.

Ο δικηγόρος της Instagrammer εξήγησε ότι το έγκλημα δεν αφορά μόνο τη διαρροή, αλλά και την ίδια την παράνομη καταγραφή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Όπως υπογράμμισε, το άτομο που κατέγραψε τη σκηνή δεν ήταν κάποιος άγνωστος, αλλά φίλος και πρόσωπο εμπιστοσύνης, γεγονός που καθιστά, κατά τον ίδιο, ακόμη πιο βαρύ το αδίκημα. «Από κοινού είναι οι πράξεις», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι και οι δύο αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν όταν χαρακτήρισε «αστειότητες» τους ισχυρισμούς περί άγνοιας της βιντεοσκόπησης. «Ήταν νύχτα, υπήρχε φλας, δεν γίνεται να μην τον έβλεπε. Αυτά τα επιχειρήματα, αν τα ακούσει ένα παιδάκι, θα γελάσει», δήλωσε, προσθέτοντας πως αν ποτέ γίνουν δεκτά τέτοια επιχειρήματα σε δικαστική απόφαση, «να φύγω από τη χώρα».

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο δημόσιο διάλογο, όχι μόνο για τις νομικές της διαστάσεις, αλλά και για το ευρύτερο ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικότητας και της αντιμετώπισης των θυμάτων revenge porn στην ελληνική κοινωνία.