Στην Αττική, και συγκεκριμένα στα δυτικά προάστια, επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα έναν 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη του χώρου.

Την υπόθεση, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, χειρίζονται τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, το αποκαλούμενο «Ελληνικό FBI».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης διέπραξε το διπλό φονικό στις 20:20 το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε λευκό σκούτερ, με το οποίο διένυσε περίπου 450 χιλιόμετρα σε 4,5 ώρες.

Η διαδρομή του δράστη

Επέλεξε να κινηθεί μέσω επαρχιακού οδικού δικτύου, αποφεύγοντας συστηματικά κάμερες ασφαλείας και σταθμούς διοδίων, ώστε να μην καταγραφεί το πρόσωπό του ή ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής του, εντοπίζοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές Φοινικούντα, Μεθώνη, Πύλο, Φιλιατρά, Κυπαρισσία, Πύργο, Κόρινθο και Χαϊδάρι.

Ο εκτελεστής είχε λάβει μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς είχε καλύψει την πινακίδα του σκούτερ με φιμέ τζαμάκι. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει εάν το όχημα ανήκει στον ίδιο ή σε συγγενικό του πρόσωπο.

Παρά τις συνεχείς έρευνες, οκτώ ημέρες μετά το φονικό οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το κίνητρο της επίθεσης.

Μετά την εξέταση προσώπων από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του 68χρονου επιχειρηματία, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείουν πλέον το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικού αυτουργού που πιθανόν προσέλαβε πληρωμένο εκτελεστή για να σκοτώσει τα δύο θύματα.

Advertisement

Ο δράστης εισήλθε στο κάμπινγκ προσποιούμενος τον πελάτη που αναζητούσε δωμάτιο. Όταν του είπαν ότι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εξ επαφής τον 68χρονο, ενώ στη συνέχεια καταδίωξε και πυροβόλησε πισώπλατα τον 61χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως ο εκτελεστής είχε ξεκάθαρους στόχους και προμελετημένο σχέδιο, καθώς δεν πυροβόλησε τον ανιψιό του 68χρονου, ο οποίος βρισκόταν μπροστά στο διπλό φονικό.

Άρση απορρήτου

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας, έχει πραγματοποιηθεί άρση απορρήτου επικοινωνιών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποιο από τα κινητά τηλέφωνα που εξέπεμπαν σήμα από την περιοχή του κάμπινγκ το επίμαχο βράδυ ανήκει στον δράστη ή σε συνεργό του.

Advertisement

Οι αστυνομικοί παρακολουθούν στενά κάθε νέο εύρημα, εκτιμώντας ότι ο δολοφόνος ενδέχεται να έχει βρει καταφύγιο στην Αττική, όπου και εστιάζεται πλέον το ανθρωποκυνηγητό.