Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το διπλό φονικό που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (5/10) σε κάμπινγκ στην Φοινικούντας, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεαρός δράστης να είχε μαζί του συνεργό.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί φαίνεται πως εξετάζουν ένα βίντεο που έχουν στην κατοχή τους, το οποίο δείχνει ένα σκούτερ με δύο άτομα να φτάνει στην ευρύτερη περιοχή, λίγη ώρα πριν από την δολοφονία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, ο φερόμενος συνεργός ενδέχεται να κατέβηκε από το δίκυκλο σε κάποιο κοντινό σημείο στο κάμπινγκ και να απομακρύνθηκε πεζός.

Οι αρχές ελέγχουν λεπτομερώς το βίντεο που βρίσκεται στα χέρια τους και επιχειρούν να φτάσουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα ως προς το σημείο από το οποίο ξεκίνησαν οι δύο άνδρες, μέχρι να καταλήξουν στην περιοχή του κάμπινγκ.



Υπενθυμίζεται ότι το φονικό έγινε το βράδυ της Κυριακής, με τον δράστη να μπαίνει μέσα στην ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο 60χρονος επιστάτης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Έκτοτε, οι αρχές διεξάγουν «ανθρωποκυνηγητό» για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, διένυσε μια τεράστια απόσταση, περνώντας από Ηλεία, Αχαΐα και Κορινθία για να φτάσει τελικά στην Αττική.