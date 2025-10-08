Αναπάντητα παραμένουν πολλά ερωτήματα γύρω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα με θύμα τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχων για τον εντοπισμό του δράστη ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με το MEGA, «κλειδί» στην υπόθεση είναι η κατάθεση του ανιψιού του θύματος ο οποίος ήταν μπροστά στην δολοφονία και γλίτωσε όπως λέει από τύχη.

«Δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται, τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω απλώς να βρω με την αστυνομία μία λύση», είπε ο ανιψιός του θύματος.

Τα ερωτήματα

Ποιος και γιατί ήθελε νεκρό τον 68χρονο επιχειρηματία; Πώς εξηγείται η δολοφονία του επιστάτη; Γιατί ο δράστης τον κυνήγησε και τον εκτέλεσε πισώπλατα; Πώς κατάφερε να γλιτώσει από τις σφαίρες ο ανιψιός του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού;

Οι αξιωματικοί της ασφάλειας προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ ενός οργανωμένου χτυπήματος.

Στο κάδρο μπαίνει η τεράστια περιουσία του 68χρονου, που φημολογείται ότι πρόσφατα είχε αλλάξει τη διαθήκη του, αφήνοντας τα πάντα στον επιστάτη και σε συγγενικό του πρόσωπο.

«Η περιουσία του ήταν και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν προκαλούσε, δεν φορούσε ακριβά ρούχα, ακριβά ρολόγια», είπε η ανιψιά του επιχειρηματία.

Εξελίξεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Στο μεταξύ, σημαντικά ευρήματα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, στα οποία έχουν σταλεί ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές που περισυνελέγησαν από τον χώρο του κάμπινγκ, αλλά και από το σπίτι όπου διέμεναν τα δύο θύματα. Την περισυλλογή ανέλαβαν έμπειρα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η θέση της οικογένειας

Τρία 24ωρα μετά τη δολοφονία, η οικογένεια του ενός εκ των θυμάτων «έσπασε» τη σιωπή της, μέσω του δικηγόρου Αντώνη Κατσά, ο οποίος ανέλαβε να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους της αδελφής του 68χρονου επιχειρηματία.

Ο κ. Κατσάς τόνισε πως η οικογένεια ζει το δράμα της και είναι συντετριμμένη από την απώλεια, επισημαίνοντας ότι «δεν έχει την ψυχραιμία να σκεφτεί τίποτα πέρα από τη δικαίωση και την αποκάλυψη της αλήθειας».

Όπως δήλωσε, ο ανιψιός του θύματος -και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος- έχει ζητήσει «να μην τον ενοχλήσει κανείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», τονίζοντας πως δεν πρόκειται να προβεί σε δηλώσεις ούτε έχει εξουσιοδοτήσει τον δικηγόρο του να αποκαλύψει τι έχει καταθέσει στις αρχές. «Το μόνο που επιθυμεί είναι να τον αφήσουν να θρηνήσει τον θείο του με ηρεμία», σημείωσε ο κ. Κατσάς.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο μάρτυρας συνεργάζεται πλήρως και με απόλυτη διάθεση με τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Έμφαση στη φερεγγυότητα των ερευνών

Ο κ. Κατσάς εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, το οποίο χειρίζεται την υπόθεση, εκτιμώντας πως σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις, καθώς «φαίνεται να υπάρχουν ήδη στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόοδο».

Ωστόσο, κάλεσε σε φειδώ και προσοχή όλους όσοι τοποθετούνται δημόσια, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή και «μια φημολογία ή μια λανθασμένη διατύπωση μπορεί να έχει τεράστιες κοινωνικές, ψυχολογικές και επαγγελματικές συνέπειες».

«Ας αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα πράξει κάθε δυνατή νομική ενέργεια «ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να έρθουν στο φως όλα τα πραγματικά γεγονότα και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται».

