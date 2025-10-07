Απαντήσεις σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων αναζητούν οι αξιωματικοί της Αστυνομίας που έχουν αναλάβει να εξιχνιάσουν το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη της επιχείρησης.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό στους ερευνητές, καθώς από τα στοιχεία προκύπτουν δεδομένα που θεωρούνται εξαιρετικά ασυνήθιστα.

Advertisement

Advertisement

Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι γιατί ο δράστης εμφανίστηκε ακάλυπτος, χωρίς να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, παρότι φαίνεται ότι πήγε στο σημείο αποφασισμένος να σκοτώσει. Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας σημειώνουν ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικά σπάνιο, ειδικά σε προμελετημένα εγκλήματα.

Ένα ενδεχόμενο είναι ότι ενήργησε εν βρασμώ, ύστερα από έντονη οργή ή προσβολή. Ένα άλλο, ότι ήταν πεπεισμένος πως δεν θα τον αναγνώριζε κανείς. Ο τρόπος που πυροβόλησε τα θύματά του δείχνει στους ερευνητές ότι υπήρχε προσωπικό μίσος.

Απορίες προκαλεί επίσης το γεγονός ότι το πολυσύχναστο κάμπινγκ δεν διέθετε κάμερες ασφαλείας, κάτι ασυνήθιστο για τέτοιου είδους τουριστικές επιχειρήσεις. Οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό ο δράστης να γνώριζε εκ των προτέρων πως δεν υπήρχε σύστημα παρακολούθησης, γεγονός που του έδωσε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να δράσει.

Ωστόσο υπάρχουν κάμερες στην ευρύτερη περιοχή που κατέγραψαν τον δράστη όταν έφευγε από το σημείο ανεβαίνοντας στο δίκυκλό του, με κατεύθυνση προς το χωριό Κορυφάσι, το οποίο απέχει περίπου 40 λεπτά από τη Φοινικούντα. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι καθαρή, δεν φαίνεται πινακίδα και δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής το όχημα διαφυγής.

Το παλαιότερο περιστατικό

Ένα ακόμη ερώτημα αφορά τον λόγο που ο 68χρονος ιδιοκτήτης δεν θέλησε να δώσει συνέχεια σε επίθεση που είχε δεχθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο με αεροβόλο όπλο. Οι αστυνομικοί υποπτεύονται ότι ο νεαρός που τον είχε πυροβολήσει τότε είναι ο ίδιος που τον δολοφόνησε τώρα.

Αναρωτιούνται επίσης εάν ο επιχειρηματίας είχε αντιληφθεί ότι κινδύνευε και, αν ναι, γιατί δεν απευθύνθηκε στις Αρχές.

Advertisement

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης έφτασε στο κάμπινγκ με ένα δίκυκλο – πιθανότατα σκούτερ – το οποίο δεν έσβησε, μπήκε στην επιχείρηση όπου βρίσκονταν τα δύο θύματα και τα εκτέλεσε εν ψυχρώ με περίστροφο.

Τα πρώτα ευρήματα

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με περίστροφο, καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στον χώρο του εγκλήματος. Η απουσία καμερών δυσχεραίνει σημαντικά την έρευνα, γι’ αυτό και στη Φοινικούντα έχουν φτάσει από προχθές αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμουν τους συναδέλφους τους από την Ασφάλεια Μεσσηνίας.

Μέχρι στιγμής, ο ένοπλος δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας–νεκροτομής που θα ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες του εγκλήματος και ενδέχεται να βοηθήσουν στην πορεία των ερευνών.

Advertisement