Σοκ επικρατεί στην Φοινικούντα Μεσσηνίας μετά από την διπλή δολοφονία του 69χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 60χρονου επιστάτη το βράδυ της Κυριακής (5/10).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης ο οποίος προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί, εισέβαλε σε γραφείο του κάμπινγκ και εκεί γάζωσε τους δύο άνδρες, οι οποίοι έχασαν ακαριαία τις ζωές τους.

Μάλιστα, το κάμπινγκ ήταν γεμάτο από κόσμο την στιγμή της δολοφονίας, ενώ ο 60χρονος επιστάτης προσπάθησε να διαφύγει, μάταια όμως. Ο δράστης τον πυροβόλησε και εκείνον, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός λίγα μέτρα πιο μακριά.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος φαίνεται να είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άγνωστος δράστης διέφυγε άμεσα από το σημείο με μία μαύρη μηχανή, ενώ αυτό που εξετάζεται στην παρούσα φάση είναι εάν βρισκόταν στην περιοχή και συνεργός του.

Δράστης και θύμα φαίνεται πως γνωρίζονταν μεταξύ τους, ενώ όπως αποκάλυψε το Messinialive, περίπου ένα μήνα πριν, είχε προηγηθεί σοβαρό επεισόδιο, με τον 69χρονο να δέχεται βολή αεροβόλου στο πρόσωπο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συνδέονται τα δύο περιστατικά. Το χθεσινό περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με τις έρευνες των αστυνομικών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, για την δολοφονία που έλαβε χώρα σε κάμπινγκ μεταξύ Φοινικούντας και Μεθώνης.

Την υπόθεση ανέλαβαν ειδικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αθήνας, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής από την Τρίπολη.

«Πιθανόν ανήλικος ο δράστης»

Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, πρόκειται για μία «πολύ σοβαρή και πολύ περίεργη υπόθεση επειδή ακριβώς δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετική με το εάν είχε απασχολήσει κάποιος στο παρελθόν αυτούς τους δύο ανθρώπους. Όντως υπήρχε μία επίθεση πριν από περίπου ένα μήνα σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με αεροβόλο όπλο. Είχε τραυματιστεί ελαφρά, αλλά δεν υπήρχε καμία αναφορά στην αστυνομία ότι απειλούνταν είτε άμεσα είτε έμεσα από κάποιο άτομο».

Στη συνέχεια η κ. Δημογλίδου αναφέρει τα εξής σχετικά με τον δράστη: «Έχουμε αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες ότι πρόκειται για ένα άτομο νεαρής ηλικίας, ίσως και οριακά ανήλικος. Οι αυτόπτες μάρτυρες είδαν τουλάχιστον ένα άτομο να τραυματίζει θανάσιμα τον ιδιοκτήτη και στην συνέχεια να ακολουθεί τον επιστάτη. Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο που έφτασε και έφυγε από το σημείο. Οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό».