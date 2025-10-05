Σοκ στη Φοινικούντα από το διπλό φονικό που συνέβη γύρω στις 20.30 απόψε, με θύματα τον 70χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ της περιοχής και έναν φίλο του, επιστάτη στο κάμπινγκ, περίπου 50 με 55 ετών. Άγνωστος δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον 55χρονο, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον άγνωστο δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους, ενώ φαίνεται ότι σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορία του MessiniaLive, πριν λίγο καιρό, το καλοκαίρι, είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.

Να σημειωθεί το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο και δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή.