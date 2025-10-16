Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή (19/10) έλαβαν οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Ο 22χρονος φερόμενος δράστης κατηγορείται για φυσική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως κατά συρροή, για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, λόγω της πρότερης επίθεσης που είχε δεχτεί ο 68χρόνος, ένα μήνα πριν τη δολοφονική επίθεση, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοφορία.

Από την πλευρά του, ο συνήγορός του υποστήριξε πως ο πελάτης του δεν έχει καμία σχέση με όπλα και δεν είναι αυτός που πυροβόλησε.

Ο έτερος 22χρονος φερόμενος συνεργός, κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, στις 7 Σεπτεμβρίου του 68χρονου, καθώς και για ηθική αυτουργία σε για παράνομη οπλοχρησία και οπλοφορία.

Ο δικηγόρος του ανέφερε πως ο κατηγορούμενος δεν μπήκε ποτέ στο κάμπινγκ, ενώ για τον ισχυρισμό ότι έφυγε κολυμπώντας από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα, τόνισε πως ο πελάτης του έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις και είχε τη φυσική ικανότητα να το επιχειρήσει.

Το «τρίτο πρόσωπο», τα κενά και οι αντιφάσεις

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για την Ελληνική Αστυνομία, καθώς η προανάκριση συνεχίζεται. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου, καθώς υπάρχουν ασάφειες και κενά στις καταθέσεις των δύο κατηγορουμένων. Ο ένας εκ των δύο φέρεται να έχει ομολογήσει μερικώς την πράξη, ενώ ο δεύτερος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ο φυσικός αυτουργός.

Τρία είναι τα πρόσωπα κλειδιά του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ο 22χρονος οδηγός, ο 22χρονος συνοδηγός και ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία, ο οποίος είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας.

Κίνητρο φέρεται να είχε ο 22χρονος συνοδηγό, ο οποίος παραδόθηκε μόνος του στις αρχές, καθώς είναι ο μόνος που γνώριζε τα θύματα, ισχυρίστηκε άλλωστε ότι είχε υποστεί και σεξουαλική κακοποίηση από αυτούς.

Οι αρχές ωστόσο δεν πείθονται από αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς ο ίδιος ανέφερε ότι εκεί είχε πάει για δωρεάν διακοπές προσφέροντας την παρέα του σε ηλικιωμένους και ηλικιωμένες.

Ένα ακόμα κενό που υπάρχει στην δικογραφία, είναι ποιος γνώριζε από όπλα. Ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, που είναι ο οδηγός ο οποίος συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα, φέρεται να μην έχει καθόλου γνώσεις από όπλα, ενώ δεν έχει πάει καν στρατό ακόμη.

Αντιθέτως, ο 22χρονος συνοδηγός όχι μόνο είχε υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό, αλλά είχε προσπαθήσει να ενταχθεί ακόμα και στην αφρόκρεμα των ενόπλων Δυνάμεων, τα ΟΥΚ.

Ο επιστάτης δέχτηκε φονικές βολές εν κίνηση στο σκοτάδι, πράγμα που απαιτεί σίγουρα δεξιοτεχνία στη χρήση του όπλου, κάτι που ενισχύει αυτά τα ερωτηματικά των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών.

Υπάρχει επίσης ο ισχυρισμός του 22χρονου συνοδηγού, που παραδόθηκε μόνος του προχθές στις αρχές, ο οποίος είπε ότι αφού τελείωσαν όλα, κολύμπησε, περπάτησε στην ακτή από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα, μια απόσταση πάνω από 60 χιλιόμετρα και γύρισε με ΚΤΕΛ ύστερα στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι από καταθέσεις και από υλικό από τις κάμερες δεν επιβεβαιώνονται όλα αυτά μέχρι στιγμής.

Το τελευταίο σημείο, που είναι ίσως και το πιο κρίσιμο είναι το τηλεφώνημα που προηγήθηκε μόλις λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία. Πρόκειται για ένα κρίσιμο τηλεφώνημα σε κάποιο πρόσωπο μέσα στο κάμπινγκ, που φαίνεται ότι πρέπει να είχε γίνει από τον 22χρονο συνοδηγό.

Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου πλέον, ώστε να διερευνήσουν την ύπαρξη πιθανού ηθικού αυτουργού. Παράλληλα, δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα η περούκα, το όπλο του φόνου, καθώς και το λευκό σκούτερ.

(με πληροφορίες από ΕΡΤ)

