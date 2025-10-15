Ένα νέο βίντεο με τον δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη του έφερε στο φως της δημοσιότητας το Live News το απόγευμα της Τετάρτης (15.10.25).

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται το σκούτερ το οποίο οδηγεί ο δράστης της δολοφονίας να φεύγει από την κεντρική είσοδο του Κάμπινγκ στις 20:19 το βράδυ της Κυριακής (5.10.25), λίγο μετά το στυγερό έγκλημα.

Σημειώνεται ότι το σκούτερ το έχει πιάσει η κάμερα μόνο να βγαίνει από τον χώρο, αλλά δεν φαίνεται πουθενά από πού μπήκε στο κάμπινγκ.