Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποτελούσαν ενεργά μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία εμπλέκεται τόσο στη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα όσο και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Αθήνα. Η εξάρθρωση της ομάδας προέκυψε μέσα από σειρά συντονισμένων επιχειρήσεων, οι οποίες αποκάλυψαν εκτεταμένη δράση, βαρύ οπλισμό και σημαντικά οικονομικά οφέλη από παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των ερευνών σε κατοικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε υλικό που καταδεικνύει συστηματική εγκληματική δράση. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται έξι πιστόλια, ένα περίστροφο, αεροβόλο τυφέκιο, τρεις γεμιστήρες, 485 φυσίγγια, τσεκούρι, μαχαίρι, δύο πτυσσόμενες ράβδοι, καθώς και σιγαστήρας πυροβόλου όπλου. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρεις συσκευές γεωεντοπισμού, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και δύο συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού μεικτού βάρους 14,5 γραμμαρίων.

Η αστυνομία εντόπισε επίσης χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, θήκη πιστολιού, πλάκα αλεξίσφαιρου, καθώς και χρηματικό ποσό που ανέρχεται σε 100.725 ευρώ. Εντυπωσιακό ήταν και το εύρημα των 65 χρυσών λιρών, οι οποίες θεωρούνται προϊόν παράνομων αγορών και πιθανό μέρος της προσπάθειας νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις.

Σε περιοχή όπου τα μέλη της οργάνωσης είχαν κάψει όχημα διαφυγής, οι Αρχές εντόπισαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, ακόμη δύο γεμιστήρες πολεμικού όπλου, πυροβόλο, επιπλέον γεμιστήρες και κάλυκες – πολλοί από τους οποίους ήταν διερρηγμένοι – όλα με έντονα ίχνη καύσης.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε τη σύλληψη τεσσάρων ανδρών ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με τη συμβολή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, της αντίστοιχης υπηρεσίας της Βόρειας Ελλάδας και της ΕΚΑΜ Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπή, εμπρησμό, πλαστογραφία, παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων.

Η έρευνα κατέδειξε ότι οι τέσσερις είχαν συγκροτήσει δομημένη ομάδα με κύριο αντικείμενο κακουργηματικές πράξεις με οικονομικό κίνητρο. Για την υλοποίηση των επιθέσεών τους προέβαιναν σε ποικίλες παράνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών στοιχείων, κλεμμένων οχημάτων και ισχυρού οπλισμού.

Το πρώτο περιστατικό αφορά την απόπειρα ανθρωποκτονίας στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αθήνα, όταν ο 28χρονος και ο 37χρονος έφτασαν στο σημείο με όχημα με πλαστές πινακίδες. Ο νεότερος από τους δύο πυροβόλησε τον 34χρονο στόχο την ώρα που εισερχόταν στην πολυκατοικία του, πριν οι δράστες διαφύγουν αλλάζοντας πινακίδες και μεταφέροντας οχήματα για να αποπροσανατολίσουν τις Αρχές.

Το δεύτερο και πιο σοβαρό περιστατικό αφορά τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα την 1η Νοεμβρίου 2025 στην Αράχωβα. Οι δράστες τον πυροβόλησαν επανειλημμένα στο μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας, ενώ στη συνέχεια έκαψαν το όχημα διαφυγής σε αγροτική περιοχή. Το συγκεκριμένο όχημα αποδείχθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί και στην απόπειρα της Αθήνας.

Οι δύο νεότεροι συλληφθέντες φέρονται να είχαν ρόλο οδηγών στα οχήματα προσέγγισης και διαφυγής. Μετά τη δολοφονία, μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε αγορές μεγάλης αξίας, στοιχείο που ενίσχυσε τις ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος. Η ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε ότι ο 28χρονος και ο 37χρονος είχαν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για σοβαρά αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μαζί με τη δικογραφία.