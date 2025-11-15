Τέσσερα άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά καλάσνικοφ το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, προχώρησαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα ελληνικής υπηκοότητας και το ένα από αυτά θεωρείται «βαρύ όνομα της νύχτας», ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ. Στις μέχρι τώρα έρευνες έχουν εντοπίσει πέντε όπλα και μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε χώρους στο κέντρο της Αθήνας και το Χαλάνδρι.

Ο Γιάννης Λάλας έπεσε νεκρός το βράδυ της 1η Νοεμβρίου, την ώρα που μιλούσε στο τηλέφωνο έξω από ενοικιαζόμενο κατάλυμα στην περιοχή Επτάλοφος, λίγο έξω από την Αράχωβα. Εκεί οι εκτελεστές τους τον βρήκαν απροφύλακτο και άνοιξαν πυρ με πολεμικό όπλο, τύπου καλάσνικοφ.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημα, το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσουν τον στόχο τους, αφού πρώτα το πυρπόλησαν. Στο εσωτερικό του οι αστυνομικοί είχαν βρει ένα πιστόλι και ένα καλάσνικοφ, επίσης κατεστραμμένα από τις φλόγες, για να μην αφήσουν πίσω τους ενοχοποιητικά στοιχεία.

Από την αρχή οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών πίστευαν ότι στην ενέργεια συμμετείχαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Το παρελθόν του 42χρονου

Ο Γιάννης Λάλας είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «μπόντι μπίλντερ». Είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ, για την οποία όμως απαλλάχθηκε αμετάκλητα.

Στο διάστημα που παρέμεινε προφυλακισμένος είχε επιτεθεί στον βαρυποινίτη, Παναγιώτη Βλαστό, τον οποίο είχε ξυλοκοπήσει λέγοντάς του πως την εντολή είχε δώσει ο «΄Εντικ», ένας ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, ο οποίος μένει μόνιμα στο Ντουμπάι και φέρεται από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιείται στη χώρα μας στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και όχι μόνο.

Μετά την απαλλαγή του για τη δολοφονία και την αποφυλάκισή του, ο Γιάννης Λάλας -αν και στο δικαστήριο είχε δηλώσει άεργος- βρέθηκε να έχει υπό την επιρροή του τέσσερα πρατήρια καυσίμων και να κυκλοφορεί με δύο θωρακισμένα τετρακίνητα αυτοκίνητα.

Ένα από αυτά τον «έσωσε» τον περασμένο Μάιο, όταν άγνωστοι, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτες επιχείρησαν να τον δολοφονήσουν εν κινήσει με όπλα καλάσνικοφ. Ο 42χρονος τότε δεν είχε πάθει το παραμικρό, λόγω της θωράκισης του αυτοκινήτου του.

Μετά την απόπειρα σε βάρος του προτίμησε να μένει στη Μάνη, όπου θεωρούσε ότι ήταν προστατευμένος.