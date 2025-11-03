Βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα δείχνει το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 42χρονου στην Αράχωβα, Γιάννη Λάλα, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, να παραδίδεται στις φλόγες. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που το όχημα με το οποίο διέφυγαν οι δράστες έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Λιβάδι της Αράχωβας, περίπου 10 χλμ. μακριά από το σαλέ όπου έγινε η εκτέλεση του 42χρονου με το προσωνύμιο «μάγειρας». Οι δράστες για να καλύψουν τα ίχνη τους του έβαλαν φωτιά. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα ενώ ο ιδιοκτήτης δεν είχε προλάβει να δηλώσει το συμβάν.

Advertisement

Advertisement

Η δολοφονία του 42χρονου είχε συμβεί το βράδυ του Σαββάτου ενώ σύμφωνα με την αλλοδαπή φίλη του θύματος ο άνδρας είχε βγει στο μπαλκόνι για να μιλήσει στο τηλέφωνο. Όταν άκουσε τους πυροβολισμούς ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές.