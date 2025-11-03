Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου, στον Επτάλοφο, κοντά στην Αράχωβα, όπου εκτελέστηκε εν ψυχρώ ένας 42χρονος άνδρας, γνωστός στις αρχές για τη δράση του στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ όταν ο 42χρονος βγήκε από σαλέ όπου διέμενε με μια φίλη του και δύο ακόμη ζευγάρια. Οι δράστες, που χρησιμοποίησαν πολεμικό τυφέκιο και πιστόλι 9 χιλιοστών, τον πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση, αφήνοντάς τον νεκρό.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τη φίλη του θύματος, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική, καθώς σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε φλεγόμενο όχημα, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών.

ξίζει να σημειωθεί πως, ο 42χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν και είχε κατηγορηθεί ως πιθανός φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς και για τη δολοφονία ενός 44χρονου πυγμάχου. Ωστόσο, είχε αθωωθεί και για τις δύο υποθέσεις, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για τη σύνδεσή του με τα εγκλήματα.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2025 είχε πέσει θύμα απόπειρας δολοφονίας στα Άνω Λιόσια, όταν δύο ένοπλοι που επέβαιναν σε μηχανή άνοιξαν πυρ εναντίον του με περισσότερες από 40 σφαίρες από καλάσνικοφ. Ο ίδιος τότε είχε σωθεί χάρη στο θωρακισμένο όχημά του.

Οι αστυνομικές έρευνες για την ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρα της νέας εκτέλεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.