Το ενδεχόμενο ο 41χρονος Γιάννης Λάλας να εκτελέστηκε από δύο δράστες βλέπει η αστυνομία πίσω από τη μαφιόζικη δολοφονία του, ακριβώς τη στιγμή που βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου που διέμενε στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες εκτέλεσαν τον άνδρα με δύο καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι, ενώ τα δύο από τα όπλα εγκαταλείφθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο και τα έκαψαν μαζί με το όχημα.

Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την Ηλιούπολη, ενώ οι δράστες διέφυγαν τελικά οπλισμένοι τουλάχιστον με το ένα καλάσνικοφ, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είχαν και άλλο όπλο. Πάντως, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα «ξεφορτωθούν» και το δεύτερο καλάσνικοφ αφού πλέον τους συνδέει άμεσα με τη δολοφονία.

Ο Λάλας είχε πάει με μια γυναίκα και άλλα δύο ζευγάρια στο εν λόγω ξενοδοχείο και όσο κι αν ήταν υποψιασμένος ότι έπρεπε να προσέχει, ειδικά μετά την απόπειρα δολοφονίας του, τον περασμένο Μάιο στα Άνω Λιόσια, φαίνεται ότι δεν ήταν υποψιασμένος για όσα τελικά θα ακολουθούσαν.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι οι δράστες γνώριζαν κάθε λεπτομέρεια των κινήσεών του και τον παρακολουθούσαν στενά. Ο 41χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, καθώς δέχθηκε πολλαπλές σφαίρες και έφερε τραύματα σε όλο το σώμα του. Στη συνέχεια η γυναίκα που ήταν μαζί του ειδοποίησε τις αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Το χρονικό της δολοφονίας

Λίγα λεπτά μετά τις 23:00 χθες (1/11) ο Γιάννης Λάλας βγήκε στο μπαλκόνι του σαλέ στην Αράχωβα, όπου οι άγνωστοι δράστες τον περίμεναν και με καλάσνικοφ τον εκτέλεσαν. Ο 41χρονος φορούσε μόνο ένα σορτσάκι και προσπάθησε να ξεφύγει από τους δολοφόνους του, χωρίς όμως να τα καταφέρνει.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και χάθηκαν στα στενά της περιοχής. Το όχημα βρέθηκε καμμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας, με τους δολοφόνους να παραμένουν άφαντοι.