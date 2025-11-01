Συναγερμός σήμανε στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας μετά τη δολοφονία του γνωστού μαφιόζου Λάλα, ο οποίος είχε εμπλοκή στην υπόθεση της εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με θύμα τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ. Η είδηση προκάλεσε έντονη κινητοποίηση, καθώς ο Λάλας αποτελούσε σημαντικό πρόσωπο στη διερεύνηση υποθέσεων της Greek Mafia.

Πρόσφατα, ο Λάλας είχε αθωωθεί από το δικαστήριο τόσο για την υπόθεση της δολοφονίας του Καραϊβάζ όσο και για την υπόθεση του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη, που είχε συγκλονίσει το Γαλάτσι και αποδίδεται σε μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη δολοφονία, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανούς συνεργούς και κίνητρα που σχετίζονται με τη δράση της Greek Mafia. Η υπόθεση προκαλεί ανησυχία για νέες εντάσεις στον υπόκοσμο της χώρας.