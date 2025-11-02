Σοκαρισμένη παρακολουθεί την υπόθεση η αστυνομία και η τοπική κοινωνία της Αράχωβας, καθώς οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι ο 41χρονος Γιάννης Λάλας έπεσε θύμα καλά εκτελεσμένου «συμβολαίου θανάτου». Η δολοφονία πραγματοποιήθηκε με σοκαριστική μέθοδο: ο άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι δωματίου ξενοδοχείου στην Αράχωβα και οι εκτελεστές τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δέκα φορές με πολεμικό καλάσνικοφ, σύμφωνα με την πρώτη απομακρυσμένη εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν πλήρη γνώση της καθημερινότητάς του, της διαμονής του και των κινήσεών του. Το σημείο όπου έγινε η επίθεση είχε επιλεγεί προσεκτικά. Από τις έρευνες προέκυψε ότι ο Λάλας είχε ταξιδέψει στη δημοφιλή ορεινή περιοχή για σαββατοκύριακο μαζί με γυναίκα συνοδούς και δύο ακόμη ζευγάρια.

Η έντονη κλιμάκωση της έρευνας ήρθε και με την ανεύρεση καμένου αυτοκινήτου, το οποίο οι αρχές θεωρούν πως ήταν το όχημα διαφυγής των δραστών.

Πώς έγινε η εκτέλεση

Το βράδυ της επίθεσης, ο 41χρονος ανέβηκε στο μπαλκόνι του δωματίου του και, μόλις βγήκε, οι εκτελεστές άνοιξαν πυρ από κοντινή απόσταση. Οι σφαίρες τον βρήκαν σε όλο το σώμα και η στιγμή της ενέδρας είχε σχεδιαστεί με ακρίβεια.

Έρευνες και συλλογή στοιχείων

Στο σημείο έσπευσε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που περισυνέλεξε κάλυκες και έκανε αυτοψία.