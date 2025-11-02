Την κατάλληλη στιγμή, που θα είναι μόνος και απροστάτευτος, αναζήτησαν και βρήκαν οι εκτελεστές του 42χρονου με το προσωνύμιο “μπόντι μπίλντερ”, του Γιάννη Λάλα που είχε κατηγορηθεί ως ο δολοφόνος του Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά είχε αθωωθεί στο δικαστήριο.

Αφού έμαθαν το πρόγραμμά του και τον παρακολούθησαν, τον εντόπισαν σε ένα ξενοδοχειακό κατάλυμα στην περιοχή Επτάλοφος, λίγο έξω από την Αράχωβα. Οι δολοφόνοι άνοιξαν πυρ εναντίον του, την ώρα που αμέριμνος και ημίγυμνος βρισκόταν σε μία μικρή βεράντα, στο προαύλιο τού καταλύματος. Είχε πάει με μία φίλη του, η οποία και ήταν εκείνη που κάλεσε την Αστυνομία και ενημέρωσε και από την πρώτη στιγμή δήλωσε και τα στοιχεία του θύματος.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και λίγα χιλιόμετρα μακριά εντόπισαν και ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε καταστραφεί από τις φλόγες, και θεωρούν δεδομένο ότι το πυρπόλησαν οι δράστες για να εξαφανίσουν κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο.

Τουλάχιστον δύο άτομα συμμετείχαν στην εκτέλεση τού 42χρονου, σύμφωνα με τους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν οποιοδήποτε στοιχείο, μπορεί να τους βοηθήσει στην έρευνά τους.

Σε βάρος του Γιάννη Λάλα είχε γίνει απόπειρα ανθρωποκτονίας τον περασμένο Μάιο, όταν ο 42χρονος ήταν στα Άνω Λιόσια και οι επιβαίνοντες σε δυο μοτοσικλέτες είχαν ανοίξει πυρ εναντίον του με πολεμικά όπλα, τύπου καλάσνικοφ. Ο 42χρονος δεν είχε πάθει το παραμικρό, λόγω της ισχυρής θωράκισης που είχε το αυτοκίνητό του.