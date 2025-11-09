Πάνω από 12 ώρες κράτησε το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, η απολογία των 4 συλληφθέντων για τη δολοφονία το 20χρονου Μάριου στη Χαλκίδα, κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου. Με σύμφωνα γνώμη ανακριτή και εισαγγελέας, οι συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι καθώς δεν έπεισαν για τη μη εμπλοκή τους στη στυγερή δολοφονία, στο κέντρο της Χαλκίδας.

Για την σοκαριστική υπόθεση έχουν προφυλακιστεί επίσης άλλα 3 άτομα. Οι αρχές είχαν συλλάβει και έναν 30χρονο ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του στο ΑΤ του τόπου κατοικίας του.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.