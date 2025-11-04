Θανάσιμα ήταν τα πλήγματα ενός 23χρονου άνδρα που μαχαιρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Χαλκίδα, πιθανότατα σε καυγά που οφείλεται σε οπαδικά κίνητρα. Το περιστατικό έγινε στην οδό Λιλαντίων όταν ομάδα αγνώστων διαπληκτίστηκε και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο άτυχος νεαρός δέχθηκε τη θανάσιμα μαχαιριά.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Όπως έγινε γνωστό οι συνοδοί του τον παράτησαν εκεί και έφυγαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση.

Oι αστυνομικές διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν τους δράστες. Λίγη ώρα αργότερα ένα νέο περιστατικό συνέβη στην πλατεία Ελευθερίας με τις Αρχές να εξετάζουν εάν συνδέονται αυτά τα συμβάντα.