Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες για την δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα η οποία φαίνεται να είχε οπαδικά κίνητρα.

Οι Αρχές έχουν προσχωρήσει στη σύλληψη 8 ατόμων, ηλικίας 19 έως 30 ετών. Έχουν προηγηθεί έρευνες στα σπίτια και τα οχήματά τους, αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος καθώς και σε σημεία που οι ίδιοι υπέδειξαν. Τα ευρήματα είναι πλούσια. Αντικείμενα με διακριτικά ομάδων, σπασμένο σουγιά, αεροβόλο, πλαστικά σφαιρίδια και αμπούλα αερίου, κουκούλα full face, μπαστούνι του μπέιζμπολ, γάντια μάχης, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδα, φούτερ με καφετιές κηλίδες (πιθανώς αίματος), τετραγωνισμένη σιδερένια ράβδο.

Τέσσερις εκ των κατηγορουμένων απολογήθηκαν για περίπου 6,5 ώρες στο δικαστικό μέγαρο Χαλκίδας. Οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και ο ένας πλημμεληματικού.

«Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε», δήλωσε στην απολογία του ένας εκ των συλληφθέντων.

«Την ώρα της επίθεσης όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για τους τρομάξω μπάτσοι-μπάτσοι και έτσι έφυγαν», ανέφερε άλλος συλληφθέντας.

Μετά τις απολογίες τους τρεις εκ των συλληφθέντων κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ο ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αύριο, Σάββατο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες.