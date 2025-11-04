Στη σύλληψη επτά ατόμων που εμπλέκονται σε αιματηρή συμπλοκή με οπαδικό υπόβαθρο στη Χαλκίδα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή της πόλης, προκαλώντας έντονη αναστάτωση. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη και ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να έσπευσε στον τόπο του εγκλήματος μετά το συμβάν και να αλλοίωσε στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στις έρευνες.

Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι εμπλεκόμενοι ανήκουν σε δύο διαφορετικούς συνδέσμους οπαδών. Η συμπλοκή ξεκίνησε όταν τέσσερις επιβάτες ενός οχήματος συγκρούστηκαν με τέσσερις επιβάτες άλλου αυτοκινήτου. Λίγο αργότερα, ο 20χρονος, σοβαρά τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, επίσης από αιχμηρά αντικείμενα, με τον έναν να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά (7) άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, -4- επιβάτες οχήματος και ομοίως -4- επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

