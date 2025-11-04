Σε 7 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ για τη δολοφονία του 23χρονου που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (4/11) στη Χαλκίδα.

Μάλιστα, ένας εκ των συλληφθέντων νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ελαφρά τραύματα.

Η προανάκριση της αστυνομίας για την υπόθεση συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ εικάζεται ότι πρόκειτα για επεισόδιο μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Ο 23χρονος μαχαιρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα να υποκύψει αργότερα στα τραύματά του. Το περιστατικό έγινε στην οδό Λιλαντίων όταν ομάδα αγνώστων διαπληκτίστηκε και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο άτυχος νεαρός δέχθηκε τη θανάσιμα μαχαιριά.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Όπως έγινε γνωστό οι συνοδοί του τον παράτησαν εκεί και έφυγαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση.

Και δεύτερο άτομο μαχαιρωμένο στη Χαλκίδα

Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και δεύτερο νεαρό άτομο μαχαιρωμένο, σε κοντινή απόσταση από την Πλατεία Ελευθερίας.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε αργά το βράδυ, έχει προκαλέσει πλήρη κινητοποίηση των αστυνομικών και υγειονομικών αρχών, καθώς φαίνεται να πρόκειται για ένα ενιαίο, σοβαρότατο επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δεύτερο άτομο, επίσης νεαρής ηλικίας, βρέθηκε αιμόφυρτο σε κεντρικό σημείο, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας. Διεκομίσθη άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται.

Το σημείο της φονικής οπαδικής συμπλοκής στη Χαλκίδα

Ο νεαρός φέρει τραύματα από μαχαίρι στο σώμα, χτυπήματα πιθανόν από χέρια στο κεφάλι αλλά και ελαφριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς η κατάσταση της υγείας του να συντρέχει ανησυχία.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι το δεύτερο περιστατικό πιθανότατα συνδέεται με το πρώτο, που έλαβε χώρα νωρίτερα στη Ληλαντίων, με τον νεαρό να χάνει την ζωή του στο νοσοκομείο Χαλκίδας με αποτέλεσμα να είναι σε εξέλιξη μία εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση.

Συλλήψεις και σύνδεση με δολοφονία Λυγγερίδη

Επτά άτομα έχουν συλληφθεί συνολικά για την επίθεση. Όπως προκύπτει από τις έρευνες, όλα έγιναν όταν 2 παρέες διαφορετικής ομάδας συναντήθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Χαλκίδας και ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται. Τότε βγήκαν τα μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 23χρονος και πιο ελαφριά άλλα 2 άτομα.

Άγνωστοι μετέφεραν τον 23χρονο στο νοσοκομείο και αφού τον παρέλαβαν οι γιατροί, τράπηκαν σε φυγή. Τότε διαπιστώθηκε και ο θάνατος του νεαρού. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον επαναφέρουν στη ζωή αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.

Λίγη ώρα μετά βρέθηκε και ο άλλος νεαρός που επίσης τραυματίστηκε από μαχαίρι.

Αυτόπτης μάρτυρας που είδε τον 23χρονο αιμόφυρτο να φτάνει στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, μίλησε στο evima.gr περιγράφοντας τις στιγμές φρίκης αλλά και την μάχη που έδωσαν οι γιατροί.

«Είμαι σε σοκ. Έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών για το τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικά μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών, με τι ψυχή, τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της. Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας, πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας», είπε έντρομη η γυναίκα.

Μεταξύ των εμπλεκομένων που έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και ένας 19χρονος, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί και στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη στου Ρέντη, όταν ήταν μόλις 17 ετών.

(με πληροφορίες από Evima)

