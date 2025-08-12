Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης για τους πληγέντες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αχαΐα καθώς έχει εκδοθεί ήδη 112.



Να τονιστεί πως πρόκειται για μια πόλη, είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, 80 αστυνομικοί με 35 οχήματα της Αχαΐας εμπλέκονται σε όλο τον μηχανισμό των εκκενώσεων στην Αχαΐα και βεβαίως και στην Κάτω Αχαΐα, όπου με κάθε τρόπο με τα αυτοκίνητα, με λεωφορεία επιχειρείται αυτή τη στιγμή η απομάκρυνση του κόσμου από την περιοχή.

Υπενθυμίζουμε πως η μόνη διαφυγή τους και η μόνη ασφαλή διαφυγή τους είναι προς τον Πύργο Ηλείας, όχι προς την Πάτρα. Έχει διακοπεί εντελώς η κίνηση στο σημείο λόγω της πυρκαγιάς κα είναι επικίνδυνο.



Προς τα εκεί κατευθύνονται όλα τα οχήματα, όλα τα λεωφορεία που μπορούν να πάρουν μαζί τους στον κόσμο και να απομακρυνθούν από την Κάτω Αχαΐα, όπου φαίνεται πως το πύρινο μέτωπο κινείται απειλητικά προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Σε επιφυλακή λόγω της φωτιάς το Νοσοκομείο Ρίου- Η ανάρτηση του Γεωργιάδη



Το Νοσοκομείο Ρίου είναι σε επιφυλακή και ήδη δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

-Εκκένωση ΚΥ Κ. Αχαϊας ολοκληρώθηκε.



-Απομακρύνθηκε και το τελευταίο περιστατικό με ΕΚΑΒ από ΚΥ Θεσπρωτικού. Ολοκληρώθηκε και εκεί η εκκένωση — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 12, 2025

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες άτομα με αναπνευστικά και στο Κέντρο Υγείας.

Στο μέτωπο της Αχαΐας το ΠΓΝΡ είναι σε επιφυλακή και δέχεται κόσμο, όπως και τα Κέντρα Υγείας. Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη πίεση όλα τα περιστατικά είναι ελαφριά. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 12, 2025

Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο της Πάτρας και το 54ο Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκονται στο Νότιο Διαμέρισμα της πόλης, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσοι έχουν ανάγκη, λόγω των πυρκαγιών.

Επίσης, ανοικτός θα παραμείνει ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, για την στέγαση των δημοτών, από τους οικισμούς που εκκενώνονται εξ΄ αιτίας της φωτιάς.