Ένα από τα πιο γνωστά και παλιά σουβλατζίδικα της Δραπετσώνας φαίνεται να είχε μετατραπεί σε χώρο διακίνησης ναρκωτικών από τον 55χρονο «famous» ιδιοκτήτη του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής του, χρησιμοποιώντας την ως κάλυψη για την παράνομη δραστηριότητά του.

Ο 55χρονος σουβλατζής, που είχε κληρονομήσει την επιχείρηση από τον παππού του, για την οποία έχουν γραφτεί πολλά άρθρα, συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Γνώριμος των Αρχών ο 55χρονος

Μάλιστα έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και συγκεκριμένα το 1994 για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης και το 1996 για ληστεία κατά συναυτουργία.

Παρουσιαζόταν ως ιδιαίτερα κοινωνικός, αφού φωτογραφιζόταν δίπλα σε «επώνυμους», όπως τραγουδιστές, παραχωρούσε συνεντεύξεις, ενώ καταγραφόταν σε βίντεο μέσα στο σουβλατζίδικό του να επιδεικνύει τις χορευτικές του ικανότητες.

Η αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης έγινε μετά την αγορά 2,1 γραμμαρίων ηρωίνης έναντι του ποσού των 50 ευρώ, στην οποία προχώρησε 60χρονος συλληφθείς, από τον σουβλατζή, μέσα στην επιχείρησή του.

Ο σουβλατζής φέρεται να είχε προμηθευτεί την εν λόγω ποσότητα από έναν 76χρονο Παλαιστίνιο.

Ο Παλαιστίνιος προμηθευτής

Τον ρόλο του προμηθευτή των ναρκωτικών φέρεται να είχε ένας 76χρονος Παλαιστίνιος.

Μάλιστα την τιμή πώλησης την είχε ορίσει ως εξής: Την κοκαΐνη έναντι του ποσού των 80 ευρώ το γραμμάριο και την ηρωίνη έναντι του ποσού των 20 ευρώ το γραμμάριο.

Το βράδυ της Τετάρτης 21/1, στη συμβολή των οδών Μαμούρη και Λιοσίων στην Αθήνα, ο Παλαιστίνιος φέρεται να πούλησε στον σουβλατζή 40 γραμμάρια ηρωίνης και τα χρήματα που πήρε ήταν 800 ευρώ.

Κατά τη σύλληψή του, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Ιουλιανού στην Αθήνα, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν στην κατοχή του 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 20 γραμμάρια ηρωίνης.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν επιπλέον 11 νάιλον συσκευασίες με 214,5 γραμμάρια ηρωίνης, 7 νάιλον συσκευασίες με 18 γραμμάρια ηρωίνης καθώς και 212 ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες, άδειες διαμονής και διπλώματα, -τα περισσότερα πλαστά-, εκ των οποίων 9 ήταν κλεμμένα).

Αυτό που εξετάζουν τα έμπειρα στελέχη της Δίωξης είναι εάν ταυτόχρονα δραστηριοποιούνταν και στην προμήθεια πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων σε άτομα από τη Μέση Ανατολή, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει για αντίστοιχο αδίκημα.

Μάλιστα από τα 12.480 ευρώ που κατασχέθηκαν συνολικά κατά την αστυνομική επιχείρηση, τα 11.335 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι του και εκτιμάται ότι προέρχονταν από τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Το ποινικό παρελθόν του Παλαιστίνιου

Ο 76χρονος «προμηθευτής» απασχόλησε πρώτη φορά τις Αρχές το 1989 για πλαστογραφία πιστοποιητικών και για το νόμο περί αλλοδαπών. Από τότε κατηγορήθηκε αρκετές φορές κυρίως για ναρκωτικά. Συγκεκριμένα το 1993, το 2011 και το 2017 για διακίνηση ναρκωτικών. Το 2019 συνελήφθη έπειτα από σχετικό ένταλμα για κακουργηματική διακίνηση ναρκωτικών και με σχετικό βούλευμα αποφυλακίστηκε το 2020, από τις φυλακές Χανίων.

Ωστόσο το 2021 συνελήφθη εκ νέου για διακίνηση ναρκωτικών και πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και με σχετική απόφαση του Δ’ Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, αποφυλακίστηκε το 2022. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών έκρινε ανυποστήρικτη την απόφαση και έτσι συνελήφθη εκ νέου στις 3 Ιανουαρίου 2025, ωστόσο κυκλοφορούσε πάλι ελεύθερος.

Τα ευρήματα στον σουβλατζή

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σουβλατζίδικο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη 43 γραμμαρίων και 3 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 46 γραμμαρίων.

Ο 55χρονος φέρεται να πουλούσε την ηρωίνη προς 25 ευρώ το γραμμάριο, την ακατέργαστη κάνναβη προς 5 ευρώ το γραμμάριο και κάθε φαρμακευτικό δισκίο προς 2 ευρώ, σε διάφορα άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Στο σπίτι του βρέθηκαν 36 δισκία ηρεμιστικού σκευάσματος.





