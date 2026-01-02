Δύο τροχαία με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και 2 τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) σε περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα το πρώτο τροχαίο έλαβε χώρα στις 02:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση κι ο δεύτερος με πιο ελαφρά τραύματα.

Advertisement

Advertisement

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου όταν όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 23χρονος οδηγός.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή 5 πυροσβεστών και δύο οχημάτων της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου και έπειτα στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.