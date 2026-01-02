Θύμα ομαδικού βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε ένα 13χρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη από έξι ανήλικους οι οποίοι την κακοποίησαν σεξουαλικα και κατέγραφαν τις πράξεις του σε βίντεο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, ο εφιάλτης της ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο και κράτησε έως τον Απρίλιο. Οι τέσσερις ανήλικοι, εκμεταλλευόμενοι τη φιλική σχέση που είχε το θύμα με τον 15χρονο, ο οποίος την προέτρεπε σχετικά, την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, καθώς και εντός γυναικείων τουαλετών χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, όπου την κακοποίησαν σεξουαλικά, ενώ παράλληλα κατέγραφαν τις πράξεις τους με τα κινητά τους τηλέφωνα. Μάλιστα, απόσπασμα βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι διαμοιράστηκε στο διαδίκτυο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων (3 ημεδαπών και 3 Αλβανών) ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, εκδικητικής πορνογραφίας, πορνογραφίας ανηλίκων και παράβασης της Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με την παθούσα.

Σημειώνεται ότι, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα των ανήλικων, τα οποία θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.