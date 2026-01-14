Μαίνεται αδιάκοπα η ένταση των μελών του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, με την πρώην πλέον πρόεδρο, Μαρία Καρυστιανού.

Το βράδυ της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου 2025, η εκπομπή Live News, παρουσίασε στοιχεία που αφορούν τον οικονομικό έλεγχο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη στον Σύλλογο.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρεται, στις 9 Ιανουαρίου κλιμάκιο του ΣΔΟΕ επισκέφθηκε τα γραφεία του Συλλόγου στην Αθήνα, έπειτα από καταγγελίες που είχαν προηγηθεί για τη διαχείριση των οικονομικών, και ζήτησε όλα τα διαθέσιμα παραστατικά, τα οποία και παραδόθηκαν. Ο έλεγχος, σύμφωνα με την ίδια, συνεχίζεται.

Παράλληλα, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τριβής ανάμεσα στη Μαρία Καρυστιανού και άλλους συγγενείς των θυμάτων, τα οποία σχετίζονται με τα έσοδα και τις δαπάνες του Συλλόγου. Μεταξύ αυτών, τίθεται υπό αμφισβήτηση ποσό περίπου 5.000 ευρώ που αφορά μετακινήσεις της πρώην προέδρου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγγενείς των θυμάτων έχουν αποστείλει από το καλοκαίρι επιστολή προς την κυρία Καρυστιανού, ζητώντας την επιστροφή του συγκεκριμένου ποσού που αφορά τα ταξίδια της.

ΕΣΟΔΑ

Από τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο για τα θύματα των Τεμπών: 525.000 ευρώ Δωρεά χήρας πασίγνωστου τραγουδιστή, η οποία δεν θέλει να αποκαλύψει το όνομα της Μικροδωρεές

ΕΞΟΔΑ

Μικροφωνικές εγκαταστάσεις Αμοιβές τεχνικών και μιας υπαλλήλου Ταξίδια Μαρίας Καρυστιανού ως Προέδρου του Συλλόγου