Μία ταυτόχρονη επιχείρηση σε Αθήνα και Τίρανα οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές ρουχισμού από καταστήματα της Αττικής, τα οποία μεταπωλούσαν σε κατάστημα στα Τίρανα.



Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα η σπείρα των κακοποιών ξεκίνησε τη δράση της τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο με αρχηγό συντονίστρια της εγκληματικής δράσης μία 54χρονη από την Αλβανία, ενώ στην οργάνωση συμμετείχαν ακόμα τέσσερα μέλη της οικογένειάς της.

Είχαν χωρίσει την εγκληματική οργάνωση σε δύο ομάδες, μία στην Ελλάδα και μία στην Αλβανία.

Advertisement

Advertisement

Η ομάδα που δραστηριοποιούταν στην Ελλάδα ήταν αρμόδια για την διάπραξη κλοπών μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων από καταστήματα, ενώ η 54χρονη αρχηγός ήταν υπεύθυνη για την αποστολή των κλοπιμαίων, με τη βοήθεια των μελών της οικογένειάς της, μέσω υπεραστικών λεωφορείων στα Τίρανα, όπου άλλος συγγενής της διέθετε κατάστημα ρούχων, με σκοπό τη μεταπώλησή τους.

Η ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην Αλβανία, είχε ως ρόλο την παραλαβή των ρούχων και την πώλησή τους μέσω του εν λόγω καταστήματος ρούχων στα Τίρανα ενώ συχνά αναρτούσε διαφημίσεις πώλησης ρούχων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την εξεύρεση πελατών.

Τα μέλη της οργάνωσης, που ήταν επιφορτισμένα με τη διάπραξη των κλοπών, συγκεντρώνονταν στην περιοχή του Ταύρου. Εκεί σχεδίαζαν τη δράση τους, ενώ στη συνέχεια με ένα από τα εννέα «επιχειρησιακά» οχήματα της οργάνωσης ξεκινούσαν προς τα καταστήματα – στόχους.

Μετά τη διάπραξη των κλοπών, όλα τα κλοπιμαία συγκεντρώνονταν σε αποθήκη στην περιοχή των Πετραλώνων με σκοπό την αποστολή τους στην Αλβανία.

Οι δράστες των κλοπών διέπρατταν περισσότερες από μία κλοπές εντός της ημέρας, ενώ επέλεγαν κυρίως καταστήματα που διέθεταν προς πώληση εμπορεύματα χωρίς προσαρτημένους αντικλεπτικούς μηχανισμούς.

Ακόμη και στις περιπτώσεις που το εμπόρευμα διέθετε αντικλεπτικό μηχανισμό, οι κατηγορούμενοι είχαν αποκτήσει εξειδίκευση στην αφαίρεση τους με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής καθώς και σιδερένιου μαγνήτη.

Advertisement

Οι δράστες λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, τόσο κατά την διάπραξη των κλοπών, όσο και κατά την φόρτωση των «επιχειρησιακών» οχημάτων με τα κλοπιμαία ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντικαθιστούσαν κάποια από τα ενοικιαζόμενα «επιχειρησιακά» τους οχήματα.

Κατά την επιχείρηση εντός των οικιών των κατηγορουμένων αλλά και στην αποθήκη της οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -71.420- ευρώ,



πλήθος κλοπιμαίων ειδών ρουχισμού,



πλήθος ηλεκτρονικών ειδών και κινητών τηλεφώνων,



7- μαγνήτες αφαίρεσης αντικλεπτικών καθώς και



ειδική συσκευή για την αφαίρεση αντικλεπτικών ετικετών ασφαλείας.



Επιπρόσθετα σε έρευνα των Αλβανικών αρχών στο κατάστημα ρούχων, όπου πωλούσαν τα κλοπιμαία ρούχα, στα Τίρανα, εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίου ρουχισμού με ταμπελάκια στην Ελληνική γλώσσα και με τιμή πώλησης σε Ευρώ.

Advertisement

Από τη συνολική προανακριτική έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί 14 κλοπές ειδών από καταστήματα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Σπάτα, Δάφνη, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Ίλιον και στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν οκτώ άτομα, ενώ έχουν ταυτοποιήσει άλλα τέσσερα, τα οποία και αναζητούν.

Advertisement