Μια Αλβανίδα ηθοποιός μηνύει την κυβέρνηση επειδή χρησιμοποίησε το πρόσωπο και τη φωνή της για να δημιουργήσει το avatar μιας «υπουργού Τεχνητής Νοημοσύνης» – ενός εικονικού μέλους του υπουργικού συμβουλίου.

Όταν ο Έντι Ράμα ξεκίνησε την τέταρτη θητεία του ως πρωθυπουργός της Αλβανίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, όρισε την Diella, που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, εικονική υπουργό που δημιουργήθηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη για να επιβλέπει την ανάθεση κυβερνητικών συμβάσεων ως βήμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Πηγή: Reuters

«Η Diella είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά είναι ουσιαστικά προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωνε τότε ο Ράμα. Θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».

🇦🇱🤖 Albania’s "AI Minister" Diella is being sued by actress Anila Bisha, whose face and voice are used for the AI avatar.



Bisha said she is seeking the suspension of the AI minister, saying her image was was licensed only for e-Albania services and is now being reused by the… https://t.co/jQaq7rvDMl pic.twitter.com/3G9neucIC3 February 12, 2026

Η Diella ξεκίνησε αρχικά στις αρχές του έτους ως εικονική βοηθός TN στην πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να λαμβάνουν έγγραφα του δημοσίου. Ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία, παρείχε βοήθεια μέσω φωνητικών εντολών και εκδίδει έγγραφα με ηλεκτρονικές σφραγίδες, μειώνοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Η Diella έχει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και της φωνής της Ανίλα Μπίσα, μιας ηθοποιού του κινηματογράφου και του θεάτρου, η οποία δηλώνει ότι ποτέ δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της για να χρησιμοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της με αυτόν τον τρόπο, που έχει ως αποτέλεσμα να πέφτει θύμα παρενοχλήσεων στο διαδίκτυο και ανεπιθύμητης προσοχής στον δρόμο.

«Αρχικά ξαφνιάστηκα, χαμογέλασα και είπα ότι πρέπει να είναι αστείο», δήλωσε η Μπίσα στο Reuters. «Τώρα οι άνθρωποι με φωνάζουν Diella και θεωρούν πως είμαι απλώς μια ακόμη υπουργός της κυβέρνησης», είπε.

Η ίδια λέει ότι επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της πέρυσι ως εικονικής βοηθού TN στην πλατφόρμα e-Albania, αλλά όχι ως εικονικής υπουργού στο κυβερνητικό επιτελείο του Ράμα. «Όσοι δεν συμπαθούν τον πρωθυπουργό, τώρα με μισούν κι εμένα», ανέφερε η Μπίσα.

🇦🇱🤖 Albania's virtual AI minister "Diella" addressed parliament for the first time.



The AI said she has been "hurt" by opposition lawmakers who called her unconstitutional.



She said machines have never threatened the constitution, but inhumane decisions by people in power… pic.twitter.com/7IyFml9KaL — kos_data (@kos_data) September 18, 2025

Η κυβέρνηση αρνείται ότι χρησιμοποίησε τα χαρακτηριστικά της με ακατάλληλο τρόπο.

Η «μήνυση είναι μια ανοησία, αλλά χαιρετίζουμε την ευκαιρία να λύσουμε την υπόθεση μια για πάντα σε δικαστήριο», τόνισε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters.

Η δημόσια εικόνα της αλβανικής κυβέρνησης έχει πληγεί από τον Δεκέμβριο, αφού μια ειδική εισαγγελική μονάδα απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, για ανάμιξή της σε διαγωνισμούς για έργα υποδομών, κατηγορίες που η ίδια αρνείται.

Η εικόνα της Diella εμφανίζεται στην πρώτη σειρά των ονομάτων που απαρτίζουν το υπουργικό συμβούλιο στον ιστότοπο της κυβέρνησης, δίπλα σε φωτογραφίες του Ράμα και της Μπαλούκου.

Ένα δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει τη Δευτέρα αν θα δώσει εντολή στην κυβέρνηση να σταματήσει να χρησιμοποιεί την εικόνα της Μπίσα.

Ο δικηγόρος της, Αρανίτ Ρόσι, δήλωσε ότι η Μπίσα ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ ως αποζημίωση.

«Ο νόμος ορίζει ότι σε περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων, οι κυρώσεις για τους κρατικούς θεσμούς φτάνουν έως και τα 21 εκατομμύρια ευρώ, επομένως το αίτημά μας για 1 εκατομμύριο είναι ένα εύλογο ποσό», είπε.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

