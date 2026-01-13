Στη σύλληψη ενός 30χρονου, με τη μέθοδο της ελεγχόμενης παράδοσης, προχώρησαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς φέρεται να εισήγαγε στη χώρα μας ποσότητα ροζ κοκαΐνης μέσω της ταχυδρομικής οδού.

Ο 30χρονος, άγνωστο ακόμα πώς, κατάφερε να οργανώσει την αποστολή ταχυδρομικού πακέτου από την Ολλανδία, στο οποίο οι συνεργοί του είχαν τοποθετήσει 11 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης. Όταν το πακέτο έφθασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών αντιλήφθηκαν το περιεχόμενό του και ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την ελεγχόμενη παράδοσή του, προκειμένου να εντοπίσουν και τον πραγματικό παραλήπτη.

Μόλις ο 30χρονος πήρε στα χέρια του το δέμα με τα ναρκωτικά, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και στη συνέχεια πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του, όπου εντόπισαν

16 ηρεμιστικά δισκία,

3 χαρτάκια εμποτισμένα με LSZ,

72 αναβολικά δισκία,

3 φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 940 ευρώ

Τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών εξετάζουν το ενδεχόμενο η ποσότητα των 11 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης να αποτελεί δοκιμαστική εισαγωγή για μια ενδεχόμενη μεγαλύτερη μελλοντική ποσότητα.