Έναν 38χρονο, υπήκοο Τουρκίας, ο οποίος καταζητείται στη γειτονική χώρα για ανθρωποκτονία, κατοχή και μεταφορά όπλων, συνέλαβαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το μεσημέρι της Τρίτης, στην Αττική.
Ο 38χρονος, στην προσπάθειά του να διαφύγει από τις τουρκικές αρχές, επιχείρησε να κρυφτεί στη χώρα μας. Σε βάρος του εκδόθηκε ερυθρά αγγελία από την Interpol και οι Έλληνες αστυνομικοί εκμεταλλεύτηκαν πληροφορίες, τον εντόπισαν στον Ωρωπό και του πέρασαν χειροπέδες, την ώρα που βγήκε έξω από το σπίτι όπου διέμενε.
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Τουρκία, προκειμένου να αντιμετωπίσει εκεί τη δικαιοσύνη.