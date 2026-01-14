Έναν 38χρονο, υπήκοο Τουρκίας, ο οποίος καταζητείται στη γειτονική χώρα για ανθρωποκτονία, κατοχή και μεταφορά όπλων, συνέλαβαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το μεσημέρι της Τρίτης, στην Αττική.

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο 38χρονος, στην προσπάθειά του να διαφύγει από τις τουρκικές αρχές, επιχείρησε να κρυφτεί στη χώρα μας. Σε βάρος του εκδόθηκε ερυθρά αγγελία από την Interpol και οι Έλληνες αστυνομικοί εκμεταλλεύτηκαν πληροφορίες, τον εντόπισαν στον Ωρωπό και του πέρασαν χειροπέδες, την ώρα που βγήκε έξω από το σπίτι όπου διέμενε.

Advertisement

Advertisement

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Τουρκία, προκειμένου να αντιμετωπίσει εκεί τη δικαιοσύνη.