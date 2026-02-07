Μία 66χρονη με το προσωνύμιο «μπέμπα», γνώριμη των αρχών από το 1982, συνέλαβαν οι αστυνομικοί ως αρχηγό σπείρας εμπόρων ναρκωτικών, τα μέλη της οποίας διακινούσαν τις παράνομες ουσίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την έρευνα των στελεχών της Δίωξης Ναρκωτικών, η «μπέμπα» είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των λοιπών μελών, την ανεύρεση προμηθευτών, την παραλαβή και φύλαξη των κερδών, τη φύλαξη, μεταφορά και περιστασιακή διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη νόθευση και τυποποίηση ηρωίνης.

Τα υπόλοιπα 4 επιχειρησιακά μέλη ήταν επιφορτισμένα, κατά περίπτωση, για την αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών, την επανατυποποίηση και διακίνηση αυτών, την παραλαβή χρημάτων από τις πωλήσεις, καθώς και τη λειτουργία χώρου απόκρυψης («καβάτζα») για τον ανεφοδιασμό της οργάνωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.) (EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ)

Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορούμενων, καθώς και τις έρευνες στις οικίες τους, βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 17.170 ευρώ,

1.445,1 γραμμάρια ηρωίνης,

468,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

52 γραμμάρια κοκαΐνης

58 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης,

6.762,5 γραμμάρια από σκόνες άγνωστης χημικής σύστασης,

2 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα,

107 φυσίγγια,

9 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

6 κινητά τηλέφωνα και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Χειροπέδες σε παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Α’ ΕΘνικής

Ένας 59χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Α’ Εθνικής, που για 6 σεζόν έπαιζε ως επιθετικός σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Αττικής, φέρεται να συμμετείχε σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, αρχικά, συνελήφθη ο 59χρονος στα Άνω Λιόσια Αττικής, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιες χάρτινες συσκευασίες με ηρωίνη, μεικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων και με βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων, τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 46χρονο και τον 27χρονο έναντι 20 ευρώ.