Ο Εμμανουήλ Καραλής έφτασε ξανά τα 6 μέτρα, για δέκατη φορά στην καριέρα του και για ένατη φέτος, στο μήτιγκ της σειράς Diamond League στο Χορζόφ της Πολωνίας. Ο 25χρονος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το ύψος των 6 μ., αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη, καθώς ο ασταμάτητος Μόντο Ντουπλάντις έφτασε τα 6,10 μ.

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και κρίθηκε στο δεύτερο άλμα του Σουηδού παγκόσμιου ρεκορντμάν στο συγκεκριμένο ύψος. Ο Καραλής δοκίμασε επίσης τα 6,10 μ., πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό αλλά τελικά άκυρο άλμα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε τα 5.40μ και 5.60μ και πέρασε με την πρώτη τα 5.70μ. Άφησε και τα 5.80μ και σαν σε προπόνηση πήδηξε στα 5.90μ.