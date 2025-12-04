Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της Πάργας σημειώθηκε σήμερα (4/12) λίγο μετά τις 11 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες, 3 ή 4 άτομα εισήλθαν με όπλα στο κατάστημα και απειλώντας τον ιδιοκτήτη πήραν χρυσαφικά προκαλώντας και ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος.

Στην συνέχεια επιβιβάστηκαν σε όχημα και κινήθηκαν προς την έξοδο της πόλης. Σε μικρή απόσταση το όχημά τους έπαθε λάστιχο. Τότε, με την απειλή όπλου, αφαίρεσαν αυτοκίνητο από έντρομο πολίτη για να τραπούν σε φυγή.

Κατά τη διαφυγή τους ήρθαν αντιμέτωποι με άνδρες του Λιμενικού οι οποίοι βρίσκονταν στην παραλία της Πάργας. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν στον αέρα, προκειμένου να αποτρέψουν τους λιμενικούς να τους πλησιάσουν.

Επιπλέον οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, στην προσπάθειά του να προστατέψει την περιουσία του, τους κυνήγησε και τους πυροβόλησε.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή ενώ έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

(Με πληροφορίες από epirusgate.com, epiruspost)