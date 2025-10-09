Η ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» επιβεβαίωσε την πρώτη περίπτωση υβριδίου λύκου-σκύλου στη βόρεια Ελλάδα.

Η οργάνωση —η οποία συμμετέχει αυτή την περίοδο σε προσπάθειες παγίδευσης ενός αδέσποτου λύκου στη Χαλκιδική— ανέφερε ότι το υβρίδιο εντοπίστηκε κοντά στη Θεσσαλονίκη.

«Πρόκειται για την πρώτη γενετικά επιβεβαιωμένη περίπτωση στην Ελλάδα», δήλωσε η βιολόγος της Καλλιστώς Αιμιλία Ιωακειμείδου σε συνέδριο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με γενετικές αναλύσεις DNA, το ζώο είναι κατά 45% λύκος και κατά 55% σκύλος, όπως ανέφερε η ίδια.

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο ελέγχου 50 δειγμάτων λύκων από την ηπειρωτική Ελλάδα, είπε η Ιωακειμείδου.

Αν και περιπτώσεις υβριδίων λύκου-σκύλου έχουν στο παρελθόν αναφερθεί στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές οι ταξινομήσεις στηρίζονταν κυρίως στην εξωτερική εμφάνιση των ζώων. Ωστόσο, οι μεταγενέστερες γενετικές εξετάσεις έχουν δείξει ότι τέτοια υβρίδια είναι πολύ πιο σπάνια απ’ ό,τι θεωρούνταν αρχικά.

Ο πληθυσμός των λύκων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης του κυνηγιού που θεσπίστηκε το 1983 στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βέρνης.

Σύμφωνα με πρόσφατη εξαετή μελέτη της Καλλιστώς, ο αριθμός των λύκων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2.075, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τριών αγελών με τουλάχιστον 31 λύκους στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, κοντά στην Αθήνα.

Η οργάνωση, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει στόχο τη μελέτη, προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και των ενδιαιτημάτων μεγάλων σαρκοφάγων, όπως αρκούδες και λύκοι, καθώς και άλλων απειλούμενων ειδών.

Αυτή την περίοδο, πραγματοποιεί επιχείρηση εντοπισμού ενός νεαρού λύκου που τραυμάτισε ένα πεντάχρονο κορίτσι από τη Σερβία στο παραθαλάσσιο θέρετρο Νέος Μαρμαράς στις 12 Σεπτεμβρίου.

Αν και οι εξημερωμένοι σκύλοι προέρχονται από στενό συγγενή του γκρίζου λύκου πριν από περίπου 40.000 έως 15.000 χρόνια, η ιστορία της καταγωγής τους έχει αναθεωρηθεί τα τελευταία χρόνια.

Μια παλαιότερη, δημοφιλής θεωρία υποστήριζε ότι οι λύκοι εξημερώθηκαν σταδιακά, πλησιάζοντας ανθρώπινους οικισμούς για να τρώνε τα υπολείμματα τροφών.

Ωστόσο, η θεωρία αυτή έχει πλέον αμφισβητηθεί, και μια άλλη υπόθεση προτείνει ότι οι άνθρωποι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες ίσως πήραν μικρά λύκων για να τα μεγαλώσουν, οδηγώντας με τον καιρό στην εμφάνιση των σκύλων όπως τους γνωρίζουμε σήμερα.

Πηγή: phys.org

