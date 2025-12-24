Στο πλατό του τηλεπαιχνιδιού, με παρουσιαστή τον Παντελή Διαμαντόπουλο, βρέθηκαν δύο ομάδες γνωστών προσώπων που έπαιξαν όχι μόνο για τη νίκη, αλλά και για να προσφέρουν.

Στην μπλε ομάδα, ο Τάσος Ιορδανίδης με συμπαίκτη τον Αντώνη Πετρόπουλο.

Στην πορτοκαλί ομάδα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης μαζί με τον Τάκη Παρασκευόπουλο.

Οι ομάδες αγωνίστηκαν στο διαγωνιστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων με στόχο το χρηματικό έπαθλο, το οποίο προσφέρθηκε στο Global Research Institute for Innovation, Inclusion & Sport (GRiiiS – ΙΠΕΣΚΑ). Πρόκειται για έναν ελληνικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην έρευνα, την καινοτομία, τη συμπερίληψη και τον αθλητισμό, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία.

Το επεισόδιο διατήρησε τον γνώριμο χαρακτήρα του παιχνιδιού, με ανταγωνισμό, χιούμορ και αυθεντικές στιγμές, αποκτώντας παράλληλα έναν πιο ανθρώπινο και ουσιαστικό τόνο. Ένα επεισόδιο που απέδειξε πως το παιχνίδι μπορεί να ξεπεράσει τη διασκέδαση και να αποκτήσει πραγματικό νόημα.

Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της Betsson στο YouTube και μπορείτε να το παρακολουθήσετε παρακάτω.

