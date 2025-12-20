Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες του Λιμενικού Σώματος και της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, καθώς το τελευταίο εικοσιτετράωρο οι μετανάστες που επιχείρησαν να προσεγγίσουν τις ελληνικές ακτές, ξεπέρασαν τους 170.

Ειδικότερα, υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές επιχειρήσεις που οδήγησαν στον ασφαλή εντοπισμό και τη μεταφορά των επιβαινόντων σε διάφορα λιμάνια του νησιού.

Η πιο πρόσφατη επιχείρηση ολοκληρώθηκε 10 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, όπου πλοίο του Λιμενικού Σώματος εντόπισε λέμβο με 41 επιβαίνοντες. Οι μετανάστες περισυλλέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν άμεσα στη Γαύδο, εκμεταλλευόμενοι τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή με ανέμους έντασης 3 μποφόρ.

Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού για τους μετανάστες

Πάντως, σύμφωνα με το neakriti.gr, η δραστηριότητα όμως ήταν έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς άλλοι 131 μετανάστες διασώθηκαν σε τέσσερα ξεχωριστά περιστατικά στα ανοιχτά της Κρήτης.

Νοτιοανατολικά της Γαύδου: Πλοίο με σημαία Νήσων Κέιμαν εντόπισε 33 άτομα σε απόσταση 48 ναυτικών μιλίων. Στη συνέχεια, σκάφος της Frontex ανέλαβε τη μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Οι Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς η ροή των σκαφών από τα νότια παράλια προς την Κρήτη και τη Γαύδο φαίνεται να εντείνεται, με τις καλές καιρικές συνθήκες να διευκολύνουν τις προσπάθειες των διακινητών αλλά και τις επιχειρήσεις εντοπισμού από τις ελληνικές δυνάμεις.