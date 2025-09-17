Ανώτατος αξιωματικός της Αστυνομίας επικοινώνησε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη σύζυγό του Μαράια, ύστερα από τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε εκείνη στον λογαριασμό της στο Instagram.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αστυνομικός τους εξήγησε τη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθήσουν, εάν θέλουν να κινήσουν διαδικασία, καθώς το αδίκημα είναι κατ’ έγκληση, πρέπει να υποβάλουν μήνυση δηλαδή για να ξεκινήσει η αστυνομική έρευνα.

Ούτε ο διεθνής παίκτης ούτε η σύζυγός του δήλωσαν ότι προτίθενται να κινηθούν νομικά εναντίον του χρήστη, που εξέφρασε τις απειλές, με τον Αξιωματικό –όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της HuffPost- να τους δηλώνει ότι είναι στη διάθεσή τους οποιαδήποτε στιγμή αλλάξουν γνώμη.

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο γνωστοποίησε η ίδια ότι δέχθηκε απειλές με ένα από τα μηνύματα να είναι «θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένειά σου, θα φοβόσαστε να πάτε οπουδήποτε», ενώ δήλωσε ότι θα δημοσιεύσει τα μηνύματα, για να βλέπει ο κόσμος ποιοι είναι οι αποστολείς.