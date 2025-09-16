Θύμα απειλητικών μηνυμάτων έπεσε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια μετά την κατάκτηση της Εθνικης ομάδας μπάσκετ του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Η Μαράια που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του συζύγου της γνωστοποίησε στο κοινό της ότι έλαβε απειλητικά μηνύματα στον λογαριασμο της στο Instagram από κάποιους ανεγκέφαλους για την οικογένειά της.

«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου, θα φοβόσαστε να πάτε οπουδήποτε», ήταν μερικές από τις απειλές που δέχθηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία ξεκαθάρισε ότι θα δημοσιεύει αυτά τα μηνύματα για να βλέπει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που τα στέλνουν.

Όπως φαίνεται στο μήνυμα που δημοσιοποίησε ο αποστολέας είναι Τούρκος, ο οποίος ίσως τα έχει βάλει με τον Γιάννη και το Live του στο Ιnstagram μετά την κατάκτηση του μεταλλίου γιατί έδιωχνε από τον λογαριασμό του αυτούς που έβαζαν τουρκικές σημαίες.

Αυτό φαίνεται ότι δεν… ακούστηκε καλά σε ορισμένους ανεγκέφαλους που έσπευσαν να απειλήσουν την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.