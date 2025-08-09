Ενώπιον των δικαστικών αρχών θα βρεθεί ο 38χρονος από την Αλβανία, ο τρίτος από τους φερόμενους ως δράστες, που είχαν ταυτοποιήσει τα στελέχη της Ασφάλειας για την επίθεση σε υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων εν ώρα εργασίας.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και τον εντόπισαν στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, στην οδό Νιόβης.

Advertisement

Advertisement

Ο 38χρονος δήλωσε ψευδή στοιχεία κατά τον έλεγχό του από τους αστυνομικούς, γνωρίζοντας ότι οι δύο συγκατηγορούμενοί του ήδη έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι ύστερα από τις απολογίες του.

Στην κατοχή του βρέθηκε και ποσότητα ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί ήδη έχουν συλλάβει έναν 34χρονο και έναν 28χρονο για την επίθεση σε βάρος του υπαλλήλου καθαριότητας, που είχε γίνει στις αρχές Ιουνίου, κατά τη διάρκεια αποκομιδής των απορριμμάτων.

Ο υπάλληλος είχε ζητήσει από τον οδηγό ΙΧ να αφήσει περισσότερη απόσταση από το απορριμματοφόρο, προκειμένου να μπορέσουν αδειάσουν τον κάδο.

Ο 34χρονος κατέβηκε από το όχημα και μαζί με τους άλλους δύο άντρες, που επέβαιναν σε αυτό, επιτέθηκαν στον 49χρονο εργαζόμενο με μπουνιές και κλωτσιές.