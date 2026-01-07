Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ τα εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν εδώ και 2 ημέρες ένα βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται μία γυναίκα αστυνομικός εκτός υπηρεσίας να πυροβολεί άσκοπα, κατά τη διάρκεια γλεντιού.

Από εκεί περιμένει απαντήσεις το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ για να διαπιστωθεί εάν είναι γνήσιο το βίντεο ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, εάν έχει γυριστεί στη χώρα μας ή στο εξωτερικό και πότε αυτό το βίντεο τραβήχτηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βίντεο έφθασε στο Αρχηγείο μέσω ενός ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος και ο αποστολέας υποστηρίζει ότι οι εικόνες είναι πριν από έναν χρόνο. Στον ήχο, εκτός από τους πυροβολισμούς, ακούγονται και κάποιες φωνές χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο εάν είναι στην ελληνική ή κάποια άλλη γλώσσα.

Η συγκεκριμένη αστυνομικός είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν, όταν κατήγγειλε πως την είχε κακοποιήσει ο σύντροφός της, ενώ αίσθηση είχαν προκαλέσει τα ταξίδια της στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».