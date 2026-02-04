Στη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου προχωρά η κυβέρνηση, με την έναρξη του εθνικού διαλόγου για το νέο Λύκειο να τοποθετείται εντός Φεβρουαρίου και τη διαδικασία να αναμένεται να διαρκέσει 9 μήνες. Όπως ξεκαθαρίζεται, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται, καθώς παραμένουν ένα αδιάβλητο σύστημα – τουλάχιστον προς το παρόν.

Στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι η αναβάθμιση του Λυκείου και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του απολυτηρίου, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Τι αλλάζει με το Εθνικό Απολυτήριο

Σύμφωνα με το προσχέδιο της πρότασης, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα είναι ενσωματωμένες στο Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο θα αποτελεί και το εισιτήριο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η βασική αλλαγή έγκειται στο ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν γραπτό διαγωνισμό, αλλά από τη συνολική παρουσία του μαθητή στο Λύκειο.

Εξετάζεται να συνυπολογίζονται

οι επιδόσεις στις Πανελλαδικές,

οι προφορικοί και γραπτοί βαθμοί,

η συνολική επίδοση στις τάξεις του Λυκείου

Οι αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο ούτε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, αλλά εκείνους που φοιτούν στην Β’ Γυμνασίου.

Χρονοδιάγραμμα

Η διαδικασία του διαλόγου ξεκινά την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, και θα διαρκέσει 9 μήνες. Η τελική έκθεση της πρότασης αναμένεται έως τον Οκτώβριο του 2026.

Πρώτος ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογής του νέου συστήματος είναι το σχολικό έτος 2027-2028, αρχικά για την Α’ Λυκείου, και αφορά τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στη Β’ Γυμνασίου.

Παραμένουν οι Πανελλαδικές

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται, καθώς αποτελούν ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα. Αυτό που μεταβάλλεται είναι ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών.

Στο πλαίσιο των προτάσεων που θα συζητηθούν στον εθνικό διάλογο, προβλέπεται:

το 100% των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων της Α’ και Β’ Λυκείου να προέρχεται από την Τράπεζα Θεμάτων,

αυξημένη βαρύτητα τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού βαθμού και στις τρεις τάξεις του Λυκείου,

καθορισμός συντελεστών βαρύτητας για τον μέσο όρο του Εθνικού Απολυτηρίου.

Οι πέντε πυλώνες του νέου συστήματος

Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες:

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σχολική ζωή, με το σχολείο ως κοινότητα μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη.

Υποδομές, σχολικές και ψηφιακές, για ίσες ευκαιρίες.

Διακυβέρνηση του συστήματος, με σαφείς ρόλους και θεσμική συνέχεια.

