Η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιλέξει τη συμμετοχή της για τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision που θα διεξαχθεί την άνοιξη στην Αυστρία. Συνολικά υπάρχουν 28 συμμετοχές, σε δύο ημιτελικούς, με τον τελικό νικητή να επιλέγεται από το κοινό και δύο επιτροπές.

Ειδικότερα, οι 28 υποψήφιοι χωρίστηκαν σε δύο ημιτελικούς. Από κάθε ημιτελικό, επτά τραγούδια με την ψήφο αποκλειστικά του κοινού, θα προκριθούν στον τελικό, όπου 14 τραγούδια θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδόθηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού και ακολούθησαν ένα 24ωρο μετά, τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Α’ Ημιτελικός του ελληνικού τελικού θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«mad about it», D3lta

«Αστείο», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).

