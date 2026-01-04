Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision τον Φεβρουάριο με το κοινό να έχει την πρώτη του γνωριμία με τους 28 υποψήφιους που θα διεκδικήσουν μέσα από 2 ημιτελικούς την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, απόψε 4 Ιανουαρίου στην ΕΡΤ.

Η Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη της Αυστρίας.

Απόψε οι 28 υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στους ημιτελικούς για την ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στην Βιέννη θα παρουσιαστούν στην ΕΡΤ μέσα από την εκπομπή ««Sing for Greece» – Εθνικός Τελικός Eurovision 2026», η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.

Η βραδιά θα παρουσιάσει τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές μέσα από μουσική, συνεντεύξεις και backstage στιγμές. Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με την Κέλλυ Βρανά και τον Θάνο Παππά θα ξεναγήσουν τους τηλεθεατές στον κόσμο των συμμετοχών, προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον εθνικό τελικό του Φεβρουαρίου.

Η αναμονή δύο μηνών μετά την υποβολή 264 συμμετοχών φτάνει και επίσημα στο τέλος της το βράδυ, όποτε και οι Έλληνες Eurofans θα μάθουν τους 28 καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision 2026.

Οι 28 φιναλίστ προέκυψαν από μία διαδικασία ακροάσεων όλων των υποβληθεισών συμμετοχών από μία 7μελή επιτροπή. Η 7μελής αυτή επιτροπή απαρτιζόταν από 2 μέλη που προέρχονταν από τους κόλπους της ΕΡΤ, καθώς και από 5 επαγγελματίες από τον χώρο της μουσικής και ευρύτερα της βιομηχανίας του θεάματος.

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία που διήρκησε κάποιες εβδομάδες, επελέγησαν τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον εθνικό μας τελικό για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα είναι η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του εθνικού τελικού.