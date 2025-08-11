Ένας άνδρας στην Κύμη Εύβοιας καταγγέλλεται ότι το βράδυ της Κυριακής, 10 Αυγούστου, παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη, αφού προηγουμένως της ζήτησε χρήματα.

Ο άνδρας φέρεται αρχικά να πλησίασε την ανήλικη και να της ζήτησε δύο ευρώ, ενώ στη συνέχεια φέρεται να άρχισε να τη χαϊδεύει σε σημεία του σώματός της.

Η ανήλικη κατήγγειλε το περιστατικό στη αστυνομία και αστυνομικοί του Α.Τ. Κύμης προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα σήμερα τα ξημερώματα στην πλατεία της Κύμης. ο οποίος αρχικά αντιστάθηκε.

Σήμερα θα οδηγηθεί αρμοδίως στον εισαγγελέα Χαλκίδας.

Πηγή: evima.gr