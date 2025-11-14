Σε πέντε χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας έναν 45χρονο επαγγελματία από τον Βόλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη ηλικίας 14 ετών (άνω των 12 αλλά κάτω των 15).

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τον Βόλο πριν από τρία χρόνια. Ο κατηγορούμενος, τότε 42 ετών, είχε προφυλακιστεί για έναν μήνα και είχε στη συνέχεια αποφυλακιστεί με βούλευμα.

Ωστόσο, η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, καθώς το δικαστήριο ζήτησε να εξεταστεί πιθανή ποινική ευθύνη και της μητέρας της ανήλικης, η οποία ενδέχεται να γνώριζε για τη σχέση.

Αίθουσα δικαστηρίου

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2022. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε τη γνωριμία της οικογένειας με τον γιο του, πλησίασε την έφηβη προσφέροντάς της δώρα και μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών δημιούργησε μαζί της ερωτική σχέση. Συνέχισε να την προσεγγίζει ακόμη και μετά τις αντιδράσεις της οικογένειας.

Η Εισαγγελία Βόλου είχε διατάξει προκαταρκτική έρευνα, η οποία οδήγησε στην άσκηση κακουργηματικής δίωξης. Μετά την απολογία του τον Ιούλιο του 2022, ο κατηγορούμενος είχε κριθεί προφυλακιστέος.

Στη δίκη, ο 45χρονος παραδέχθηκε τη σχέση, αλλά ισχυρίστηκε ότι η κοπέλα τού είχε πει ψέματα για την ηλικία της. Η νεαρή γυναίκα και η μητέρα της κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε πενταετή φυλάκιση, επιτρέποντάς του να ασκήσει έφεση με αναστέλλουσα δύναμη. Παράλληλα ζητήθηκε νέα έρευνα για τυχόν ευθύνες της μητέρας της, που πλέον είναι 17 ετών.

(Με πληροφορίες από onlarissa.gr)