Σε θλίψη βυθίστηκε η Εύβοια όταν 2 οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά χθες Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι τέσσερις.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις ανακριτικές αρχές ωστόσο, όπως φαίνεται, από το βίντεο ντοκουμέντο η σύγκρουση ήταν πλαγιομετωπική με το Audi που οδηγούσε ο 18χρονος ουσιαστικά να εμβολίζει το Hundai του 40χρονου, στην κολώνα, ανάμεσα δηλαδή στην πόρτα του οδηγού και του συνοδηγού. Να σημειωθεί ότι 2 από τους 4 τραυματίες νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ο 18χρονος που είχε ακόμα 4 συνεπιβάτες στην ίδια ηλικία και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, φέρεται να έχασε τον έλεγχο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσε πάνω στο ΙΧ του 40χρονου, στο οποίο επέβαιναν άλλα 3 άτομα. Δύο γυναίκες 60 ετών και ένας άνδρας 61 ετών.

Με πληροφορίες από eviaonline.gr