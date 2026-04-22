Μαζί με την Ελευθερία είχαν επισκεφθεί το γραφικό εκκλησάκιτης Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία, ο πρώην σύντροφος της. Εκεί επέλεξε να τερματίσει τη ζωή του, με μία κοντόκαννη καραμπίνα. Ανηφόρισε το λιθόστρωτο μονοπάτι πάνω από το ξωκκλήσι και εκεί, στο κοίλωμα του βράχου, ανάμεσα στις εικόνες των Αγίων, πάτησε την σκανδάλη.

Ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, είχε τεθεί το τελευταίο 24ωρο στο «κάδρο» της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης μητέρας, με την οποία διατηρούσε δεσμό μέχρι και δύο μήνες πριν οπότε και χώρισαν με πρωτοβουλία της αγνοούμενης. Η Ελευθερία φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στους δικούς της ανθρώπους ότι ο 40χρονος την ζήλευε σε αφόρητο βαθμό, κάτι που δεν μπορούσε να το αντέξει.

Μία αυτοκτονία που συνέβη λίγες ώρες αφ’ ότου κλήθηκε να δώσει κατάθεση στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα και αφού είχε προηγηθεί μεταμεσονύκτια έρευνα στο σπίτι του. Στο πρόσωπο του αλλά και στα χέρια έφερε αμυχές. Τις δικαιολόγησε, λέγοντας ότι είχε πέσει από το μηχανάκι του και ότι είχε καλέσει την Οδική Βοήθεια για τη μεταφορά του οχήματος. Προέκυψαν όμως και άλλα στοιχεία καθώς ο 40χρονος φέρεται περίπου στις 11.20 με 11.30 το πρωί της Κυριακής να μπαίνει σε καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων και εμφανώς αναστατωμένος ζητά να του καλέσουν ταξί. Το πρόσωπο και τα ρούχα του έδειχναν σαν είχε συμβεί κάτι. Κατάθεση φέρεται να έχουν δώσει και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας αλλά και η οδηγός του ταξί που τον μετέφερε.

Η Ελευθερία, πάλι, αναχώρησε από το σπίτι της, στις Δαφνές, στις 11.02 το πρωί της Κυριακής. Από τις κάμερες ασφαλείας το όχημα φέρεται να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς Αθανάτους. Σύμπτωση ή όχι; Προκύπτει με σαφήνεια ότι το πρώην ζευγάρι το πρωί της Κυριακής κινούνταν σε μικρή εμβέλεια. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι η Ρίτσα έφυγε από το σπίτι χωρίς να πάρει την τσάντα της, άρα μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι θα πήγαινε κάπου κοντά.

Τη Δευτέρα γίνεται πια γνωστή η καταγγελία της εξαφάνισης της 43χρονης. Ήδη από τη νύχτα ο μεγαλύτερος γιος της, ο Βαγγέλης, είχε μεταβεί εμφανώς ανήσυχος στον Άγιο Μύρωνα για να δηλώσει την εξαφάνιση της μητέρας του. Από την πρώτη στιγμή οι συγγενείς ενημερώνουν τις Αρχές ότι η Ελευθερία δεν θα άφηνε ποτέ τα παιδιά της χωρίς να επικοινωνήσει μαζί τους. Δεν ήταν τέτοιος τύπος. Ενημέρωνε ακόμα και αν απουσίαζε για κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα.

Η Ελευθερία δεν εμφανίζεται ούτε στο δικαστήριο που είχε με τον πρώην σύζυγο της, τη Δευτέρα. Όσο κυλούν οι ώρες της «σιγής», τόσο εντείνεται η ανησυχία της οικογένειας που ζητά να εκδοθεί missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού καθώς ανησυχεί πια για τη ζωή της. Το στίγμα του κινητού της φέρεται να εντοπίζεται στην κεραία της περιοχής του Γιούχτα που καλύπτει, όμως, μία μεγάλη χιλιομετρική ακτίνα, και με δεδομένο ότι το λευκό Honda είναι άφαντο, είναι σαν να ψάχνουν ψύλλους στα άχυρα. Υψώνονται drones που «χτενίζουν» επισταμένως κάποια μεγάλα κομμάτια, και πάλι όμως η περιοχή έρευνας είναι τεράστια.

Παράλληλα στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας τίθεται η προσωπική ζωή της Ελευθερίας. Διαζευγμένη κάποια χρόνια, με τον πρώην άνδρα της είχαν προστριβές και αντεγκλήσεις, όμως το τελευταίο διάστημα είχε κάπως εξομαλυνθεί η μεταξύ τους κατάσταση. Οι δικοί της άνθρωποι φέρονται να εκφράζουν περισσότερο μία ανησυχία για τον πρώην σύντροφο της. Δεν έχουν κάποια ένδειξη, όμως το βάζουν στο μυαλό τους σαν εκδοχή λόγω του επεισοδιακού τρόπου με τον οποίο είχαν χωρίσει και της ιδιοσυγκρασίας του.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη αστυνομικοί διενεργούν έρευνες στους χώρους δύο προσώπων, ένα εκ των οποίων ο 40χρονος. Στο πρόσωπο του αλλά και στα χέρια έφερε αμυχές. Τις δικαιολόγησε, λέγοντας ότι έπεσε από το μηχανάκι του. Την ίδια ώρα, όμως, στη διάθεση των Αρχών έρχονται και οι νεότερες μαρτυρίες για την καφετέρια στους Αθανάτους, το τηλεφώνημα για ταξί αλλά και την «αναστάτωση» στα ρούχα του. Ο 40χρονος θα καλούνταν σε συμπληρωματική κατάθεση στο Τμήμα αλλά οι αστυνομικοί δεν τον πρόλαβαν. Αυτοκτόνησε! Και επέλεξε να το κάνει σε ένα ξωκκλήσι που σύμφωνα με άτομα του οικείου περιβάλλοντος της Ελευθερίας, το είχαν επισκεφθεί μαζί κάποιες φορές.

Δεν «φώτισε» τις έρευνες ο αδερφός του αυτόχειρα

Ο αδερφός του, που τον εντόπισε στην Παναγία Καρδιώτισσα, σε ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση, δεν μπόρεσε να δώσει στοιχεία που να ρίχνουν φως στην υπόθεση. Φέρεται, μάλιστα, να απέκλεισε οποιαδήποτε σύνδεση της αυτοκτονίας με την εξαφάνιση της Ελευθερίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ο 40χρονος είχε πράγματι κάποια εμπλοκή στην εξαφάνιση της 43χρονης, πήρε το «μυστικό» στον τάφο του, επιτείνοντας το θρίλερ για το πού βρίσκεται η Ρίτσα.

Με επίκεντρο την περιοχή των Αθανάτων, οι έρευνες θα συνεχιστούν ακόμα πιο εντατικά, με τη συνδρομή της Αστυνομίας και της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης, drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Πρωταρχικός στόχος παραμένει ο εντοπισμός του λευκού Honda, ενώ εξετάζονται και χωματόδρομοι που οδηγούν προς το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 40χρονος.

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όμως, η αυτοκτονία του πρώην φίλου «γονάτισε» την οικογένεια της Ρίτσας. Πού είναι το κορίτσι τους που παρά τα «χαστούκια» της ζωής, ποτέ δεν έπαψε να πολεμάει για τα τρία της παιδιά; Αυτά έβαζε πάνω απ’ όλους, γι’ αυτά έκανε όνειρα, γι’ αυτά πάλευε. Και είναι σίγουρο ότι δεν θα τα πρόδιδε ποτέ…

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου, συμπληρώνονται έξι μήνες από τον θάνατο του πατέρα της Ελευθερίας. Πριν καλά-καλά η οικογένεια προλάβει να διαχειριστεί αυτή την απώλεια, έρχεται αντιμέτωπη με μια ακόμη σκληρή δοκιμασία.

Πηγή: Cretalive

