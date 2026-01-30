Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα των Αρχών γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, τα οποία δείχνουν ότι κινήθηκε οργανωμένα αμέσως μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγες ώρες μετά την άφιξή της στην Αθήνα, η ανήλικη επισκέφθηκε ταξιδιωτικό γραφείο στο κέντρο της πόλης και έκλεισε αεροπορικό εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη με πτήση της Lufthansa.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News και ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η Λόρα εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι δεν παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ειδικότερα στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου αρχικά είχε αναφερθεί ότι βρισκόταν.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον με ποια στοιχεία και υπό ποιο όνομα ταξίδεψε στη Γερμανία, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησε διαφορετικά προσωπικά δεδομένα κατά την έκδοση του εισιτηρίου.

Τα έως τώρα ευρήματα δείχνουν ότι η 16χρονη έφυγε από την Ελλάδα σχεδόν άμεσα και βρίσκεται στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ανήλικοι ηλικίας 16 ετών και άνω έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν στο εξωτερικό χωρίς τη συνοδεία κηδεμόνα. Η Λόρα είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου 2026, έχοντας μαζί της το διαβατήριό της, ενώ πριν την αναχώρησή της φρόντισε να απενεργοποιήσει όλους τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και το ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο.